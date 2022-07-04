【開箱】《騎著獨角獸》 年輕CEO遇上大叔下屬

【明報專訊】現年51歲的日本男星西島秀俊，憑濱口龍介執導《Drive My Car》蜚聲國際，並贏得日本影帝殊榮。最近他參演TBS電視台夏季日劇《騎着獨角獸》，女主角是《接棒家族》藍絲帶影后永野芽郁，講述她為工作和戀愛努力之餘，不忘實現夢想的青春故事。新劇以初創企業為背景，難免令人聯想起韓劇《Start-Up》。《騎》劇本月5日首播，香港觀眾可於影視串流平台MyTV SUPER收看。

清貧學生立志創業

《騎著獨角獸》講述成川佐奈（永野芽郁飾）自小家境清貧，無法得到所需的學習資源，加上與同學生活環境不同，中學時期幾乎沒有朋友。高中畢業後，佐奈無力升讀大學，只好當個旁聽生。

某日佐奈聽罷時裝網購公司CEO羽田早智（廣末涼子飾）的講座後，立志仿效對方創業。佐奈邀請兩名電腦系大學生須崎功（杉野遙亮飾）及栗木次郎（前原滉飾）以「所有人都能平等學習」的理念，創作智能手機應用程式，並在大學營商比賽贏得冠軍，奪得100萬日圓（約6萬港元）獎金，藉此成立初創企業Dream Pony。

年僅23歲的佐奈成為Dream Pony的CEO，她跟須崎功、栗木次郎及程式設計員夏井惠實（青山黛瑪飾）的目標是在10年內成為「獨角獸企業」。Dream Pony成立初期一度急速成長，但到創業第3年，業務卻無法突破，銷售和技術均停滯不前，佐奈決定招募新職員，結果聘請曾在銀行工作26年、年屆48歲的小鳥智志（西島秀俊飾），以及溝通能力非常差但實力超強的程式設計員森本海斗（坂東龍汰飾）。

道破青年就業問題

佐奈不懂撒嬌，社會經驗也不足，無法兼顧戀愛和工作，於是訂立禁止「社內戀愛」規條。一直暗戀佐奈的須崎功，原本打算30歲前不會告白，但因小鳥智志出現，開始抑壓不住示愛的衝動，使公司陷入危機。佐奈如何解決愛情與事業煩惱？創業夢能否有好結果？

劇中提到獨角獸企業是指初創企業成立不足10年，企業估值卻達10億美元（約78億港元）以上，且未上市的科技創業公司。《騎著獨角獸》故事以女主角追求夢想為中心，例如首集佐奈在講座上提問：「如果很窮，只有高中畢業，也能當創業家嗎？」惹來台下一陣嘲笑聲，講者卻表示「比起入職大型企業，創業更加容易」，一語道破年輕人就業問題的要害。

另一方面，小鳥智志辭掉銀行工作，轉投初創企業，卻被好友勸說：「對我們來說，不是追求夢想，而是工作穩定對吧？」令人反思大叔就不能追夢？職場沒有年齡歧視只是空談？

西島秀俊可愛大叔

截稿前為止，《騎著獨角獸》播出3集，主要講述職場問題，談情戲分較少，例如小鳥智志轉工後，以為可以減輕同事工作，事實卻是幫倒忙；佐奈吩咐他校對計劃書錯字，但他不習慣電子化辦公室運作，於是把計劃書列印，校對完才把紙本放在佐奈桌面，佐奈卻以為對方存放在「雲端」上，直接把它送給客戶。

另外，小鳥智志不慣用聊天群組談公事，也不習慣CEO未下班，下屬可自行收工等，弄出不少笑話。幸好他的商場實戰經驗豐富，為佐奈帶來不少新靈感，令二人關係愈走愈近。

《騎著獨角獸》編劇大北遙曾創作《X光室的奇蹟》及《Night Doctor》口碑不俗，在新劇角色設計花上心思，沒有刻意為女主角套上「光環」，佐奈出身貧窮，雖有創意與毅力，但各方面知識不足。

小鳥智志則是開朗大叔，自知與年輕人有代溝，也不明白潮語，但他不願脫節，肯學肯做。入職首日為拍攝公司網頁的職員介紹照片，特意準備一套黑色樽領衫與牛仔褲，模仿美國蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs），行徑相當可愛。