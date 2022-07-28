林淑敏帶愛犬行山中暑 許家傑曾擔心拍檔中招

【明報專訊】無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》演員昨日在宣傳活動玩水槍、食雪條消暑迎接夏日，擔任司儀的阮政峰成單立文、滕麗名和蘇韻姿攻擊對象，被射至全身濕透甚狼狽。近日天氣酷熱，林淑敏自爆日前帶兩頭愛犬行山，忘記帶水，行至中途已落山，回家後未有休息和補充飲水，便外出跟王子涵和許家傑聚會，結果中暑。她說：「平日沒有飲水習慣，現在要注意，慶幸有前輩教路，若中暑『正氣水』有急救幫助。」因有些感冒徵狀，林淑敏連續數天做快速檢測。許家傑稱幸好是中暑，曾擔心林淑敏是中招，意外獲3日假期休息，又表示他們多數拍室內廠景不算辛苦，不過有其他劇組在身的曹永廉，拍外景時曬黑不少，回到公司拍廠景，表情有點呆滯。

讚蔣家旻客串表現專業

談到蔣家旻最近客串《愛•回家》，飾演許家傑前妻，與林淑敏爭奪兒子撫養權。林淑敏對蔣家旻讚不絕口，是非常好的對手及表現專業，一場激烈吵架戲只拍兩次便完成。許家傑同意說：「與蔣家旻曾合作劇集《踩過界》，比起數年前，她多了份信心，少了患得患失感覺，雖然大家都有少許改變，但再遇有識於微時感覺。」他們劇透稍後蔣家旻會繼續出現。

葉蒨文恨做打女勤練體能

穿短裙的葉蒨文，大曬白滑美腿搶鏡。近期常在社交網分享水著照的她，解釋早前受疫情影響宅在家，見情况回穩及趁夏天來臨，即出動游水、健身和做瑜伽，身上馬甲線若隱若現。葉蒨文說：「為尊重幕前工作，想盡量喼弗保持狀態，趁有空鍛煉體能，裝備好隨時應付拍動作戲。」並稱以往角色較文靜，希望挑戰硬朗角色。

記者：林蘊兒