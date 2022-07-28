炎夏拍外景爆汗 陳曉華全身濕透自覺好臭

【明報專訊】郭晉安（安仔）、陳煒（煒哥）與陳曉華前晚到尖沙嘴宣傳無綫劇《回歸》，於前傳《曙光》飾演煒哥角色年輕版的陳曉華透露會於大結局以虛擬形態現身，解開劇中安仔和煒哥心結，她說：「拍攝時塊面要整到成30多粒黑點，是個幾嚇親人的體驗，還要對着空氣演戲。」近日在酷熱天氣下為新劇《美麗戰場》開工的陳曉華稱，拍外景時很辛苦，熱到得人驚，「中暑就冇，不過全日飲好多水，流很多汗，不需上廁所，成身濕晒，覺得自己好臭。不過劇中姊妹陳瀅和劉佩玥都沒有嫌棄，因她們同樣流很多汗」。她笑稱原來出汗不會瘦，只可以去水腫，因太熱吃很多冰凍食品，反而肥了。

安仔透露《回歸》周一（25日）播出的一集有20.3點收視（約130萬觀眾），是播出以來最高收視，該劇慶祝回歸25周年，希望結局可以有25點收視。近日主演的《白色強人II》播出，安仔說：「我從未試過同時有兩線劇見街，要分別為劇集宣傳，有時也有點混淆，感覺很怪。」煒哥剛忙完搬屋，問是否要專注籌備婚禮？她說：「休息兩日先，好攰。和另一半不心急，婚禮前後都要開工，拍攝集合全台煮得之人的台慶節目。」

記者：林祖傑