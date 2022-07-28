劉嘉玲爆古天樂落重本拍港產科幻片 郭富城吊威也傷肋骨 兩女呵番感溫馨

【明報專訊】第46屆香港國際電影節將於8月15至31日舉行，大會昨日公布郭富城連續第四年擔任電影節大使，開幕電影有郭富城與梁朝偉主演的《風再起時》和古天樂、劉青雲、劉嘉玲的《明日戰記》；閉幕電影是西片《兩小無懼》。郭富城近日拍攝新片《內幕》，透露拍吊威也旋轉難度動作戲時肋骨受傷，幸沒骨裂，有兩女兒摸他呵番。提到所住的屋苑早前發生盜竊案，他承認家人受驚，保安公司呼籲住客鎖好門窗。古天樂被劉嘉玲爆落重本拍《明日戰記》，他拒談投資額，稱攞經驗擴闊港產片戲種，上了寶貴一課。

郭富城（城城）、古天樂、劉嘉玲、張婉婷和金燕玲等昨日出席第46屆香港國際電影節記者會，電影節大使城城表示去年因疫情嚴峻，只能透過視像推廣電影節，今年終於可出席活動，接觸人群非常開心，期待疫情不再出現狀况，觀眾可入戲院欣賞支持各新片。

城城透露剛拍完新片《內幕》，早前拍一場吊威也旋轉高難度動作戲時，勒傷肋骨，照X光沒骨裂，休息兩天繼續拍攝。問到兩女有沒有呵番爸爸，城城冧爆說：「有呀，兩個女知道爸爸受傷，即刻摸我呵我，好開心，好溫馨，即刻好番晒。」

重提鄰居遇竊 認家人受驚

提到所住的屋苑早前發生盜竊案，有鄰居被賊人光顧損失500元，城城承認家人受驚，擔心安全，大廈立即增強保安。他慶幸避過一劫，「回想當日凌晨收工回家，看更告知察覺有異樣，我回家見家人已睡了，但見隔籬屋所有窗打開，便找看更報警，家傭說見賊人跳過我家平台逃走，幸好平台門窗上鎖，未遇到賊人」。城城稱住所一向有加裝防盜設施，保安公司有發通告呼籲住客鎖好門窗，有開會檢討，懷疑賊人從山上爬入民居，會在山徑清除野草，方便監察器無遮擋。

《明日戰記》上映後在Netflix播

同場的古天樂自認是科幻戲迷，出錢出力拍《明日戰記》，希望吸引觀眾支持港產片，不要只看西片，港產片都可以拍多些不同類型戲，擴闊片種。劉嘉玲大爆投資好貴，古天樂拒談總投資額，並說：「有參與製作過程，全部用香港團隊，經驗需要累積，上了好好一課。」

劉嘉玲感恩有機會初嘗演有型軍官，期待入場欣賞首映，之後往外地會合老公梁朝偉。她說疫情期間出入要隔離，始終經濟要復蘇，「我贊成取消隔離，不介意做多幾次核酸檢測」。

劉嘉玲透露梁朝偉將忙拍Netflix劇集，但當《風再起時》安排好映期，他會回港配合宣傳。古天樂稱《明》片上映後，會跟Netflix合作在網上播，又透露籌備開拍以太空為題的大製作《天梯》。

張婉婷拍紀錄片被少女喪鬧

今屆電影節選映來自世界各地超過200部電影，導演張婉婷的紀錄片《給十九歲的我》是其中一部，她的男友羅啟銳本月初離世，將於8月3日舉行追思會，翌日出殯。繼金像獎後，張婉婷再露面，並於台上分享花10年製作《給》片的趣事。

張婉婷稱拍攝千禧BB的成長和蛻變，沒想到要捱鬧，並笑說：「拍這部片發現少女都是茶煲，我拍戲20幾年都未試過畀明星鬧，今次被少女鬧到面目無光，學校校長話年輕人去到某個階段會六親不認，叫我用愛，結果我好愛他們，真的有回報，有個女仔送了盒西餅給我。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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