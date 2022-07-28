7名導以菲林重現香港溫情 杜琪峯許鞍華寄語新導演團結凝聚力量

【明報專訊】由7名香港殿堂級導演洪金寶（大哥大）、許鞍華（Ann）、袁和平（八爺）、杜琪峯（杜Sir）、徐克、譚家明及已故林嶺東聯手執導的電影《七人樂隊》今日上映。身兼監製的杜Sir說今次合作是機緣巧合，面對現今數碼化，菲林時代已過去，令他感到傷感，但當中又有點刺激，很想向菲林時代致敬，於是大膽邀請幾名導演力撐，一起用菲林拍出不同時代的香港故事，「多謝各位支持，因這些戲沒什麼錢，但大家都沒所謂」。

杜Sir執導《遍地黃金》，問靈感來源？他笑說：「我一生人追求不勞而獲，但鋪鋪都唔得，仲衰埋𠻹。」他稱香港經濟支柱來自樓市和金融，經歷幾次大上大落，人在這些時候總是充滿貪婪和恐懼，若取決不當，即使遍地黃金也會錯失機會，亦是在香港才有這個機遇，預測類似情况未來會再發生。

「邪氣」吳鎮宇演正派校長

Ann執導《校長》講述1960年代天台學校的故事，吳鎮宇飾演校長，馬賽（現名馬菀迎）演老師。Ann表示對1960年代特別有感覺，是她的啟蒙年代，印象很深。這個劇本早已寫好，只是將其濃縮成15分鐘，曾教書的她對師生關係較理解。

Ann透露校長一角非鎮宇莫屬，「我是刻意找鎮宇演，雖然不太適合他戲路，但他的氣質邪邪哋又有活力，演一個正派校長沒有咁悶，鎮宇的演技有能力演到30歲至70歲。馬賽不算是太漂亮的女生，但她骨骼很符合1960年代的女仔，穿旗袍很好看」。

大哥大帶出新舊教育大不同

大哥大執導《練功》，取材自他童年「七小福」訓練經歷，由兒子洪天明演他師父于占元。大哥大笑稱由天明演此角非常易處理，「天明不聽話，可以揍他。他拍攝時不緊張，只要展示到師父穩重的一面便可，我覺得他演得有幾分相似，最難是遷就一班小演員時間」。大哥大想藉此片帶出新舊教育的大不同，笑言他師父好彩，若在這個年代教徒弟應該已在坐監，並引用師父格言，「師父領你入門，修身是靠你自己」，希望大家能看到小時候的洪金寶、成龍及元彪等人，從中懂得如何健康成長，達至成功，「現在的小朋友很幸福，環境和資源都好，想他們明白成功要靠自己爭取」。

問他教導孫仔時會否用上舊一套？大哥大說：「邊敢打我啲孫，惡少少已經說不想見我，試過只是嚴厲少少叫他睡覺，他即刻通街說爺爺鬧我。」擅長動作片的八爺，今次大打溫情牌，說《回歸》以1990年代移民潮為主題，講述一個家庭的溫暖與矛盾，由代溝到融合，大讚飾演孫女的林愷鈴表現不俗。

杜Sir開心到死 恨再合作

身為電影發起人的杜Sir直認拍完後開心到死，看過全片很感動，希望這些香港故事能帶到溫情給大家，香港是很溫暖的，「香港過去的日子，我們都走過，是很值得懷緬」。至於他們會否再有機會合作？杜Sir說：「我當然想，希望20年後再拍一次。」Ann笑說：「如果我未死，一定拍。」八爺聞言說：「不用那麼久吧？3年都可以。」杜Sir老實說：「都要儲彈藥呀，盡快。」

7名導相處融洽 盼新導演不敵對

7名殿堂級導演相處融洽，他們稱就算以前大家效力不同公司，但互相尊重、支持和欣賞很重要，友情是這樣無形中從電影裏建立出來，「這就是當年電影界的氣氛，只要熱愛電影就會把大家凝聚起來，只有電影公司老闆才做不成朋友」。

杜Sir寄語新一代導演要互相尊重、欣賞，不要有敵對眼光，針對是沒有用的。Ann說：「我們都會鬧交，但都是為電影好，不會唱衰和排擠。」兩人表示見身邊的新導演都相處融洽；八爺則發現有些新導演合得來會成為朋友，否則各自為政。

林嶺東透過電影展柔情

談到已故的林嶺東，與對方情同兄弟的杜Sir，承認很懷念這名好兄弟，自爆一直有兩件事被對方欺騙，「原來他年紀比我和周潤發細，但我們叫足他大哥40多年，到他離世才知道，原來他肖羊扮肖馬，還要是我們年紀中最細。另一樣是看完他的短片《迷路》後，發現林嶺東竟變成許鞍華，他的電影世界變了，再發展下去一定不同，沒想到他骨子裏都有柔情一面，這是我40多年來都不知道的」。

記者：陳釗