遇真愛破離婚陰霾 陳煒讚未婚夫細心有承擔值90分

【明報專訊】陳煒曾在婚姻路上經歷失敗，依然勇敢去愛，緣分讓她遇上現時的醫生未婚夫陳國強，兩人拍拖至今愛得甜蜜。陳煒開心遇到一個𧨾她笑、關心她、願意和她分擔一切的人，故對方求婚時，沒半點遲疑便答應，更給未婚夫90分，盛讚另一半既溫柔又搞笑。

陳煒與未婚夫的婚禮將於9月底舉行，待嫁的她笑稱心情沒什麼特別，與未婚失都不是特別着重儀式的人，所以打算省卻過大禮等繁文縟節，「最重要是二人的相處，大家都惜對方」。經歷過離婚的陳煒直認曾對婚姻失去信心，自覺年紀不小，選擇和遇到真愛的機會遞減，但緣分讓她遇到同樣經歷失婚的陳國強。

談到未婚夫如何令她對婚姻重拾信心？陳煒冧爆說：「是關心，自我出來工作後，基本上都是一個人生活，任何屋企大小事，以至人生路上的抉擇都由自己決定，現在所有事都有多一個人跟我分享和分擔，是開心很多。（對方求婚時有否半點遲疑？）沒有，大家相處這兩年多的時間裏，已認定對方是適合自己。」

溫柔搞笑打動芳心

每段經歷都會使人成長，陳煒認為要維繫一段感情最緊要是信任和真誠，有什麼都要拿出來說，不要藏在心裏，她笑說：「原來男人很喜歡在一些大事上給他抉擇，會覺得很型。」陳煒盛讚未婚夫是一個有趣的人，會𧨾她笑，「他工作時很專業，對住我盡現關心之情，好溫柔和搞笑」。給另一半多少分？陳煒甜絲絲說：「給90分，他工作時很細心，但在家就亂了少少，可能知道有人會幫他收拾。」

至於婚後會否減產當少奶奶，或放多點時間在家庭，陳煒表示會繼續工作，這才不會跟社會脫節，但若要為工作離港3個月以上，應該比較困難。

與郭晉安「鬥戲」過足癮

談到主演的無綫劇《回歸》，陳煒飾演的鄧麗娟，橫跨25年，經歷夫妻感情、母子關係和生意上的變化，直認角色好玩，感性之餘，劇情充滿人情味，遇到演她「老公」的好對手郭晉安。

二人首次「鬥戲」，陳煒大讚拍檔厲害，演繹上很有層次，「雖然劇中我們對戲的場口不算太多，但一『埋牙』就開火鬧交，有時又很溫馨。郭晉安真的是高手，我只是迎接他的招數，臨場大家真的要互相看對方怎麼演，再調整」。她希望與郭晉安再合作演夫妻，或演債主債仔，甚至有仇也可。

吳偉豪周嘉洛前途無限

除有好對手外，同劇有不少新演員，陳煒對劇中兒子吳偉豪和周嘉洛特別欣賞，大讚他們很勤力，對這行充滿熱誠。她笑說：「偉豪真的很靚仔，整個package無得輸，後生女會很想有這種男朋友，做阿媽的又會很想有一個這樣的兒子。至於嘉洛天生是吃這行飯，他在鏡頭前可以投入200%的精神，但一off cam，可以突然之間睡着，像暈低一樣，很可愛。」陳煒讚郭晉安很願意教導後輩，與後輩溝通得很開心，她自問不懂教人技巧，但樂於分享經驗。

凍齡秘訣 不煙不酒飲食清淡

陳煒表示拍這套劇勾起不少回憶，充滿情懷，1996年奪得亞姐冠軍的她，1997年正式入行，至今剛好25年，角色所經歷的時代背景、年齡和面對的香港大事，她都經歷過，有特別深體會。

對於獲網民讚保養得宜，雖然入行25年，但歲月完全沒有在她臉上留下痕迹，陳煒透露保養秘訣是吃得清淡一點，不煙不酒，長期保持開心心態也很重要，「我唯一不好就是很多東西想，但現在有人為我分擔了」。

服裝：MARELLA

記者：陳釗

攝影：劉永銳