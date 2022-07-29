《禹英禑》收視超越《藍調》今年最高

【明報專訊】韓國有線頻道ENA劇集《非常律師禹英禑》開播以來收視節節上升，前晚播出第9集，除了《D.P：逃兵追緝令》男星具教煥客串演出外，主角姜泰伍終於向患有自閉症的女律師朴恩斌表白，刺激收視升至15.8%，再次刷新自家紀錄之餘，更超越《我們的藍調時光》成為今年最高收視韓劇。

《非常律師禹英禑》第9集收視率錄得15.8%，較上集增加2.6個百分點，再創開播以來新高，並成為同時段劇集收視冠軍。池晟主演tvN新劇《獵鑽緝兇》前晚首播，收視率為3.5%；JTBC劇集《Insider》第19集只有2.9%收視，而KBS劇集《魔咒的戀人》第13集更跌至2.6%新低位。

據韓媒報道，不計韓國長編連續劇，《非》劇以15.8%暫時成為今年最高收視劇集冠軍，超越tvN《我們的藍調時光》的14.6%舊紀錄，SBS劇集《Again My Life》以12%排第3位，至於第4至10位依序為《二十五，二十一》（11.5%）、《為何是吳秀才？》（10.7%）、《Show Window：女王之家》（10.3%）、《軍檢察官多伯曼》（10.1%）、《婚詞離曲3》（9.8%）及《Tracer》（9%）。

《非》劇今集邀請《D.P：逃兵追緝令》具教煥客串，扮演一名自稱是「兒童解放總司令」的男子，私自帶走母親經營補習社的學生到郊外遊玩，涉嫌誘拐被捕，朴恩斌為他辯護。今集諷刺韓國教育問題，兒童為爭取好成績而廢寢忘餐，喪失童年的快樂生活，值得觀眾反思。

佐藤健讚朴恩斌可愛

具教煥在庭上主動認罪，結局刻意沒提及審訊結果，讓觀眾自行分析對錯，導演手法贏得網民讚賞。朴恩斌與姜泰伍的感情線，前晚亦有進展，女方聽取好友意見後，用行動向男方示好，例如幫他拉椅子、開車門及拿重物等，反而令對方感尷尬。正當朴恩斌準備放棄之際，姜泰伍終於釐清心意，終於決定向朴恩斌示愛，有望在第10集一吻定情。

《非》劇不單韓國收視報捷，其他地區同樣受歡迎，包括佔據日本Netflix收視榜亞軍。《浪客劍心》男星佐藤健前日在YouTube頻道進行直播，自爆正在追看《非》劇，更大讚朴恩斌充滿魅力，不懂通過旋轉門的樣子十分可愛，直言：「不看是損失，相信所有人都會喜歡。」

姜泰伍傳今年內入伍

朴恩斌與姜泰伍憑《非》劇人氣急升，登上事業高峰。現年29歲的朴恩斌是童星出身，6歲出道演出韓劇《白夜3.98》，其餘影視作品50多部，包括《太王四神記》、《善德女王》等，當中不乏高收視劇集如《奇蹟拍檔》及《戀慕》。

姜泰伍是5人男團5urprise出身，組合於2013年出道，成員包括《魔幻咖啡師》唯一、《迷網追兇》徐康俊、《紅天機》孔明及《三十九》李泰奐，直至2020年拆伙。姜泰伍近年曾演《綠豆傳》及《某一天滅亡來到我家門前》等劇，但知名度不算高，今次憑《非》劇扮演暖男，終於一炮而紅，可是年屆28歲的他，預計今年內入伍，被迫暫別幕前，星途難免受阻。

文：蘇珮欣