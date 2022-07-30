陪畫畫做功課 不強迫讀書 王浩信給女兒王靖喬快樂童年

【明報專訊】王浩信近年甚少談及太太陳自瑤（YoYo）與現年10歲的女兒王靖喬，他與余香凝為電影《心裏美》受訪時，罕有談女兒的教育方式及父女相處之道，認為童年是人生最開心的階段，家長不應給子女太大壓力，所以安排女兒入讀國際學校，希望中西合璧，在較開放的空間汲收知識。在家中亦沒要求女兒坐定定獨自做功課，他會跟女兒一齊做，一齊了解和解決問題。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

發掘女兒興趣 睇畫展啟發創作靈感

王浩信自認讀書不叻，只喜歡運動和畫畫，有感投身社會工作，求學時的知識只用到一兩成，令他思考該如何教育下一代，他說：「我不會強迫女兒讀書，反而發掘她的興趣，女兒遺傳了我的藝術天分，同樣喜歡畫畫，我就陪她畫，睇多些畫展和不同類型設計，啟發創作靈感。我們最近更一起上網研究如何用3D軟件畫畫，估不到她陪我睇足30分鐘，又跟我討論現時流行的虛擬世界。」運動方面，女兒喜歡溜冰，讀書亦不差，會自動自覺，不需父母操心，唯獨是中文科需要補習。父女無所不談，女兒有否透露已有喜歡男生？他呷醋說︰「唔會咁快，唔好同我講呢啲住，唔知我到時會唔會喊，拖多幾年先。」

余香凝獲益良多 要學拍檔教育女兒

余香凝的女兒Clare已一歲大，曾擔心會變成怪獸家長，但聽完王浩信教育女兒方法，覺得很有道理，她說：「我今日學到很多，希望將來也像拍檔王浩信般教育女兒。以前讀書給自己很大壓力，回家會將功課完成；我不想給女兒太大壓力，希望她將來無論什麼都跟我分享，包括愛情。」

拍外景無法集中 險遇車禍

余香凝自認有強迫症，與視帝王浩信首日圍讀已感到很大壓力，後來發現對方很友善，主動跟她傾劇本、給意見，還勸她不要太過鑽牛角尖，是個非常好的對手，她說︰「我經常受環境影響，好失魂，無法集中，有次拍街景險些被車撞，好彩王浩信及時拉住我。」王浩信說︰「如果我遲一秒，可能真的發生意外，當時嚇到大家O晒嘴。」他認為余香凝鑽牛角尖是自我要求的表現，其實跟他有點相似，可能他們都是同一星座，都好感性，「我以前都跟她一樣，但經過多年拍無綫劇的訓練，現在變得自在、放鬆」。

談到兩人合作電影《心裏美》，戲中王浩信追求余香凝慘吃檸檬，二人憶起昔日的情史，王浩信說︰「中學時跟一名女同學互相欣賞，大家坐隔籬位，成班同學都覺得我們是一對，但我吊兒郎當，對方以為我對她無意思，反而接受了我的波友，原來波友只找她治療情傷，拍拖一星期就散了。（有否乘虛而入？）我當然不再錯失機會，有向她表白，最後我變了她的水泡，換成我治療她的情傷，最終發覺性格合不來，一星期又散了。」余香凝自言求學時好怕醜，拒絕跟自己喜歡的師兄約會，因而錯失良緣。

兩屆視帝攻影壇尋求突破

兩屆視帝王浩信演技獲肯定，想尋找突破，嘗試踩入影壇大展拳腳，這兩年多了拍電影。問到是否拍劇已到頂峯，追求另一個突破？他承認，覺得是時候跳去另一個範疇尋找新鮮感，想跟不同電影人合作，尤其是發哥（周潤發）。是否向影帝進發？他表示看緣分，先用心演好每部戲。