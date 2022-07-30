紅館舉行港姐決賽 統籌何小慧：做足安全措施 機關不多

【明報專訊】《2022香港小姐競選》決賽將於9月25日假紅館舉行，TVB昨日為特備節目《2022香港小姐競選：小城美誌》舉行記者會。對於MIRROR前晚在紅館舉行第4場演唱會發生意外，大屏幕從高空塌下導致兩名舞蹈員受傷，港姐統籌經理何小慧接受訪問時說：「大家都不想見到發生意外，希望傷者早日康復。」

準港姐陳瑞菱許子萱為傷者祈禱

今年港姐決賽移師紅館舉行，何小慧表示公司在紅館舉行過很多節目，港姐決賽會跟過往程序入則，經紅館審核，跟足康文署和紅館要求，做足安全措施。會否對舞台睇緊一點？她說：「過往都在紅館舉行過港姐競選，台前佳麗安全外，工作人員和所有人都要安全。相信今次紅館會有更多指引，公司會依足去做。（會否將舞台簡單化，減少機關，避免意外發生？）舞台設計還未出，港姐和演唱會做法不同，港姐不是四面台，機關亦不多，因為佳麗要穿上高跟鞋行出行入及換衫。」因疫情取消赴日本拍外景，改在愉景灣Staycation一星期，排舞和學音樂，不會淘汰佳麗。

問準港姐對於決賽在紅館舉行會否有陰影？3號陳瑞菱（Reina）和4號許子萱（Cecca）相信公司會保護好一眾佳麗，她們也有看意外視頻，很心痛，希望舞蹈員早日康復，會為他們祈禱。

王愛倫表示「小城美誌」是慧妍雅集多名歷屆港姐，聯同一眾應屆參選佳麗，分別走訪香港各具代表性的景物，體現兩代港姐對香港不同情懷。問王愛倫和劉倩婷對佳麗印象？劉倩婷喜歡許子萱，「我當年參選都是4號，她好靚、開朗又叻。」王愛倫覺得現在的佳麗思想成熟，好可愛。談到寇鴻萍逃稅罪成，判監9個月，王愛倫說：「她已經不是慧妍雅集成員，跟她亦不熟稔，睇報道得知，希望她保重。」

徐麟感謝佳麗們教講廣東話

1號徐麟（Astrid）在台上將海味講成「學鮮」，她稱已很努力學廣東話，但實在太難，幸得19名佳麗耐心教導及解釋，令她好感動，「每次受訪都好似交功課。（邊個幫最多？）每個都有幫。」許子萱被慧妍雅集會長劉倩婷讚靚和叻，有點受寵若驚，她說：「我們很有緣，她當年參選同樣是4號，大家都跳莎莎舞。她的讚美令我增信心。」

記者：柯美

攝影：劉永銳