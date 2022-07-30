Dua Lipa斥歌迷違法放煙花 多倫多開騷3人受傷 主辦單位徹查事件

觀眾拍到Dua Lipa開騷期間，有人在場館內放煙花的片段，部分歌迷誤以為是舞台效果。

【明報專訊】本地男團MIRROR前晚在紅館舉行第4場演唱會，其間發生嚴重意外，舞台中央一塊巨型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，事件震驚全港。在地球的另一端，英國樂壇天后Dua Lipa本周三在多倫多開騷，唱到尾聲有觀眾涉嫌違法在場館內放煙花，導致3名歌迷受傷，幸好傷勢並不嚴重。事後Dua Lipa透過社交媒體發表聲明，批評肇事者罔顧他人安全，承諾徹查事件，並向傷者及受影響人士致歉。

現年26歲的英國女歌手Dua Lipa原定在2020年舉行Future Nostalgia Tour世界巡迴演唱會，為同名專輯宣傳，但因疫情肆虐，巡唱延期至今年2月在邁阿密揭幕，預計11月於柏斯結束。本周三她到多倫多豐業銀行體育館開騷，施展渾身解數又唱又跳，現場氣氛熱烈，就在個唱於晚上11時45分完結前，觀眾席上突然有人放煙花，射向台前觀眾，導致3人受輕傷。

Dua Lipa前日透過社交媒體Instagram Story留言：「早前有人在未經授權情况下，於我的多倫多個唱內違法放煙花。為觀眾創造一個安全和包容的環境，是我的首要工作，因此在事件發生後，我和製作團隊都感震驚和困惑。意外調查工作仍在進行中，大家都很努力去尋找真相。我為事發後感到驚慌、不安和所有受影響人士衷心道歉。」

主辦單位亦發表聲明，批評肇事者的魯莽行為，導致3人受傷，將會配合警方調查，徹查事件真相，並感謝警方、駐場醫療團隊，以及工作人員在事發後提供支援和幫助。發言人又稱，所有入場觀眾都要經過金屬探測器的檢查，遺憾未能阻止意外發生。

歌迷誤以為舞台效果

另一方面，《人物》雜誌訪問當地警官Cindy Chung，證實事件導致3名觀眾受傷，「幸好傷勢輕微，亦毋須入院接受治療」，又引用現場人士的說法，事發時不少觀眾誤以為煙花表演是大會安排，因此未有受驚，「當時個唱已到尾聲，舞台噴射出五彩紙屑，我以為煙花是表演其中一部分」一名觀眾如是說。

事實上，近年在歐美舉行的大型演唱會亦曾發生多宗意外，較為矚目的有饒舌男歌手Travis Scott去年11月在美國得州表演期間，大批觀眾湧向台前，導致人踩人慘劇，釀成8死300傷。另外，5年前美國女歌手Ariana Grande在英國曼徹斯特開騷，遇上恐怖襲擊，22名觀眾遭炸死，數十人受傷。