【開箱】《六本木Class》 忠於原著是好是壞？

香川照之扮演老謀深算的飲食集團會長，被指跟《半澤直樹》角色相似。

【明報專訊】韓劇《梨泰院Class》兩年半前在有線頻道JTBC首播，由朴敘俊、金多美及權娜拉等合演，故事改編自同名韓國漫畫，講述父親在車禍中去世，兒子得悉真相後，誓向殺父仇人報復的故事。劇集叫好叫座，最高收視達16.5%，並透過影視串流平台Netflix攻陷日本巿場，日前更重新登上劇集收視榜冠軍。朝日電視台去年宣布重拍《梨泰院Class》，改名《六本木Class》於本月7日首播，香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看。

殺父大仇豈能不報

《六本木Class》講述宮部新（竹內涼真飾）自小與父親宮部信二（光石研飾）相依為命，從老父身上學懂人生信念。信二在「長屋」食品開發部任職部長，並於孤兒院做義工期間，認識楠木優香（新木優子飾），兩人情同父女。宮部新轉校後跟優香成為同學，又認識同班的長屋會長兒子長屋龍河（早乙女太一飾），龍河恃着其父長屋茂（香川照之飾）權勢，欺凌同學桐野雄大（矢本悠馬飾），宮部新看不過眼，出手教訓對方。

打人事件驚動雙方家長，長屋茂要求宮部新向其子下跪道歉但遭拒絕，因此被校方勒令退學，信二為力挺兒子，亦辭去長屋工作。宮部父子計劃開設居酒屋，重過新生活。某日，龍河駕車意外撞死信二後逃逸，長屋茂找人頂包，宮部新得悉真相，怒打龍河報仇，結果判監三年。宮部新獄中努力學習，以復仇為人生目標。出獄後經過7年努力，終於儲夠資本，在六本木開設居酒屋「二代目宮部」，展開復仇第一步。

對白造型插曲跟足

《六本木Class》屬於日韓合作計劃，韓國漫畫家兼《梨泰院Class》編劇趙光真，以及導演金成允均參與《六》劇製作，保證日版原汁原味。《六》劇共分13集，至今播出4集，劇情幾乎百分百跟足韓版，無論對白、場景、造型，甚至插曲都大同小異，例如首集講述信二教兒子飲酒，並問兒子清酒味道如何，宮部新答「好甜」，老父解釋因他經歷打人事件，才會覺得酒甜，相反應覺得辣，對白跟韓版一模一樣。

場景方面，宮部新開設居酒屋「二代目宮部」，裝修設計也還原韓版「甜夜」。竹內涼真造型亦跟足朴敘俊的「栗子頭」。韓國創作歌手Gaho演唱主題曲《開始》，日版則找來樂隊The Beat Garden翻唱成日文歌《Start Over》。

《六本木Class》把故事背景由首爾梨泰院換成東京六本木，兩者頗為相似，同屬集合時尚和夜生活。不過，梨泰院有許多外國人聚居，能包容不同文化和生活習慣的人，因此男主角留案底後，選擇在此重新出發。

有日媒形容《六本木Class》似是年輕版《半澤直樹》，並把日劇宣傳重點放在香川照之會否繼《半》劇後，再次在《六》劇下跪道歉，這種說法似乎不足以形容《六》劇優點。新劇吸引之處在於每個角色都有獨特魅力，不單是個復仇故事，還包含年輕人應該相信自己價值，堅持信念，走出屬於自己的人生路。

改編水準完勝《星星》

日版編導忠於原著，清楚交代主角個性，例如宮部新從不覺得留有案底，等同摧毀人生，寧願花7年時間儲錢開舖，也不想動用亡父遺下的保險金。「二代目宮部」經理麻宮葵（平手友梨奈飾）多才多藝，聰明機智，但她厭倦母親安排的既定路線，毅然放棄入讀著名大學，改當居酒屋經理。

《六本木Class》背負改編韓劇《梨泰院Class》的壓力，外界對日版反應兩極，有觀眾認為欠缺日本本土特色，比原作單調乏味，亦有從未看過韓版的觀眾大讚情節緊湊。

總括來說，日版水準很高，相比近年改編韓劇的日版《來自星星的你》及《Signal 長期未解決事件搜查班》等，《六》劇保留原著神髓，選角方面也無可挑剔，竹內涼真外形、年紀及演技都是演繹日版「朴世路」的最佳人選；平手友梨奈獲原作者親自欽點，讚她形象跟角色脗合。雖然香川照之演來仍帶有《半澤直樹》影子，至少霸氣十足，令人生畏。