8月九展開騷 舞台有少少機關 Tyson Yoshi：為安全着想可以棄用

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）於8月5至8日假九展Star Hall舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會。他昨午出席「香港動漫電玩節2022」活動，透露演唱會準備得如火如荼。對於MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，兩名舞蹈員受傷，他表示雖不認識兩名傷者，但覺得事件不應發生，因此自己的演唱會作出應變計劃，他說：「原本準備好上戰場，但這幾天情緒很低落，沒有動力。一早設計好舞台有少少機關，都是升降台之類，高度則不便透露。我與工作團隊已開會傾過，預定有Plan B，就是完全不用機關，即使機關裝置好，屆時也可以不啟動。如真的要作出此改動都沒辦法，是為安全着想。」他稱演出場地裝有大型屏幕，但不是懸掛，也不能移動。

稱意外是極端個案

提到文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，在意外調查報告完成前，建議演唱會以佈置簡單的靜態表演為主，唱歌跳舞外不要太花巧，如舞台裝置太複雜部分建議不做。Tyson稱政府方面暫未有聯絡提出有關指引，亦不清楚哪間公司負責他的演唱會工程製作，但據知全香港只有一間公司承辦演唱會機械工程，他說：「吊了（工程）超過40年，今次是極度極端，人為絕對可以避免的。」他已開始最後綵排，在正式開騷前兩日會踩台熟習環境，有足夠時間準備，亦覺得香港表演工業發展好成熟，今次只是極端個案。Tyson的家人和朋友有提醒他小心，檢查清楚舞台才演出， 由於演唱會半年前着手籌備，他有信心應付。

演唱會安排透過MakerVille旗下的網上平台MakeALive出售網上直播門票，突然宣布延期售票。Tyson承認周五（29日）收到延期通知，也可以理解，估計該平台暫未必做到相應措施，正等待進一步消息何時再開賣。他在社交網轉發舞蹈員出身的導演指舞蹈員有血有肉，不是用完即棄的道具，必須團結。他留言說每個單位都要學識say no，建立底線，不要怕得罪老闆「盡做」，是侮辱自己的專業。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com