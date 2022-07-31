低成本製作《緣路山旮旯》求穩賺不蝕 導演黃浩然︰香港電影不是慈善事業

【明報專訊】導演黃浩然執導的《緣路山旮旯》受第五波疫情影響，由情人節檔延至暑假檔上映。黃浩然並不擔心電影過時，因愛情沒時間限制。今次拍這部電影，致勝之道是降低成本，嚴控在製作預算內完成。他無懼開戲路途艱辛，會繼續執導，目前有四五個題材在手，籌集到資金後，可望今年內展開拍攝。

電影《緣路山旮旯》之前上映無期，導演黃浩然沒想過放上串流平台播，他說︰「一定不會，很多網民都問點解，因為他們根本不知，若放上串流平台，只得該平台賺錢，我們無法歸本，戲院上映的收入，跟串流平台播映的收益是天淵之別，所以一定要上大銀幕。」

前兩部作品都蝕錢

《緣》片是黃浩然執導的第3部長片，他以落場打波想贏的心態去拍，因前兩部作品《點對點》與《逆向誘拐》都蝕錢，他說︰「《緣》片的監製曾麗芬說得對，作為導演，履歷表總不能每部執導電影都蝕錢，但又想繼續拍戲，這樣說不過去；正如落場打波，我已輸了兩球，2比0，都想拉近距離，不想繼續輸到3比0，甚至4比0那麼慘。做出一點成績，將來才可以再拍冒險的題材，何况香港電影是工業，不是慈善事業，無理由部部蝕，所以要拍部一定賺錢的商業片。」

降低成本 270萬完成

黃浩然透露今次致勝之道就是降低成本，嚴控在製作預算內完成，「我寫劇本時，已構思如何能降低成本，又不會犧牲電影質素，於是構思一個男生（岑珈其飾）認識了住到山旮旯咁遠的女友，其實一個故事可以拍完，但擔心觀眾會覺得沉悶，所以我選擇乘5，加多4名女演員，不停換女友就豐富得多。5段感情分開拍攝，有八成場口，演員都是一對一，沒有費時的群戲，而且盡量在同一個景完成，省人、省時等同省錢」。

不過原本250萬的製作預算，最終也超支了20萬。黃浩然透露在拍攝期間，有工作人員覺得在如此緊絀的製作費下，要完成一部電影頗辛苦，於是自告奮勇，說幫他找多幾個投資者，使製作費加大至500萬，他當場拒絕了，「製作費鬆動些，無疑可拍得豪華些，但要更高票房才能回本，我要拍部賺錢電影的初心就更難達到」。

「5美女與野獸」組合

黃浩然坦言當初有投資者不喜歡余香凝（Jennifer）與岑珈其這對「美女與野獸」組合，於是改找一名高大英俊的男演員，但遭拒絕，之後找到個靚仔演員，但不高大，可惜對方沒車牌拍不成，才發覺香港很多演員都沒車牌，而且什麼都不懂，唯有回到原先想法，「其實古今中外都有很多關於美女與野獸的愛情故事，加上Jennifer幫口游說，投資者最終也接受了岑珈其」。5名女演員包括Jennifer、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉，黃浩然知道她們會做到要求才邀演出，因時間緊迫，只得10日拍攝，沒時間教演員做戲。

籌集到資金再開戲

黃浩然4年才拍一部片，笑言也想每年拍兩部，透露《緣》片曾向政府申請資助，卻不獲批又不拒絕，拖了一年多，但大公司申請，3個月至半年便獲批。是否出現不公平現象？他說︰「不獲批實有理由，不能夠說公平與否，做香港電影就是如此。」他無懼開戲路途艱辛，會繼續拍戲，目前已有四五個題材在手，籌集到資金，可望今年內開拍。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

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