【開箱】《決戰喪屍谷》 納粹德軍炮製不死軍團

【明報專訊】改編自同名電玩的喪屍劇集《生化危機》（Resident Evil），千呼萬喚始出來，結果希望愈大失望愈大，影評網站「爛番茄」觀眾好感度只有26%。同在影視串流平台Netflix播出的西班牙驚慄片《決戰喪屍谷》（Valley of the Dead，又名Malnazidos），題材相似但得分多出一倍（57%），是否代表後者比前者精彩一倍？

跟《大君主之役》撞橋

《決戰喪屍谷》今年3月率先在西班牙戲院上映，7月11日移師Netflix上架，一度登上全球非英語電影收視冠軍。新片改編自小說《38亡靈夜》，故事講述西班牙內戰期間，國民軍上尉阿簡奉命帶着17歲新兵德克魯茲駕車穿越緩衝區，向同袍傳遞秘密軍情，途中遇上共和軍人賈辛托及其手下，阿簡二人被擒，突遭喪屍襲擊，雙方被迫合作，對抗共同敵人。

電影由納粹德軍硬闖平民婚禮揭開序幕，士兵大開殺戒，然後釋放藍色煙霧，原來他們利用人體實驗，研製喪屍病毒，藉以打造一支不死軍團，達成統治世界的陰謀。說到這裏，是否覺得《決戰喪屍谷》劇情熟口熟面？正是《星球大戰：天行者崛起》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）2018年監製的同類型電影《大君主之役》，兩者同樣以納粹德軍操控喪屍為題材，分別在於受害者是美軍還是西班牙軍而已。

電影諷刺人性貪婪

《決戰喪屍谷》節奏尚算明快，簡單介紹主角背景，隨即進入正題，一眾西班牙國民軍、共和軍、穆斯林和修女等人因政治或宗教立場不同，原本鬥個你死我活，直至喪屍來襲，眾人一邊逃命，一邊解開謎團，多得電影開場的大屠殺倖存者新娘安娜，僥倖躲過德軍和喪屍夾擊，由她解釋事件的來龍去脈，可謂最佳人選。原來德軍炮製喪屍的同時，意外發生爆炸，導致己方亦受到病毒感染，變成互相殘殺。

其後共和軍人詹米意外發現製造喪屍病毒的配方，竟想據為己有，更加掉轉槍頭，準備殺光同伴之際，喪屍循聲而至，從暗角撲出咬死詹米。事實上，他並非死於喪屍的血盆大口，而是因貪婪而亡，相當諷刺。

戰爭比喪屍更可怕

或許是尺度所限，抑或製作費更有限，《決戰喪屍谷》視覺特效難以跟《生化危機》劇集相提並論，不單欠缺千軍萬馬的震撼場面，也沒有變種Big Boss出現，喪屍化妝亦未算逼真，難怪經常在夜間或暗室出沒，只為避免穿崩，都算用心良苦。

新片以西班牙內戰為背景，各方勢力由相剋變成相生，深明放下成見，才有生存機會，雖然角色逐一陣亡，難免令人傷感，至少主角仍可笑到最後，藉此反問究竟戰爭可怕？抑或喪屍更可怕？值得觀眾反思，尤其是在俄烏戰爭開展5個月，仍未有停戰迹象的今天。