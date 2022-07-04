看MIRROR頭場已覺舞台危險 汪明荃：佢哋個騷未ready

【明報專訊】汪明荃（阿姐）前晚到高山劇場出席八和粵劇學院課程匯報演出，看MIRROR紅館演唱會首場的她，對於第4場發生嚴重意外，透露老公羅家英已透過短訊聯絡呂爵安（Edan），她有發信息問候ViuTV高層金廣誠，但對方可能忙處理善後事宜，未有回覆。

阿姐表示看首場後，已覺舞台危險，「條橋感覺好似好唔穩陣，Anson Lo（盧瀚霆）向後倒跌動作，其實好危險，當紅團體不需要整咁多機關。他們大場都未上過，無經驗，做四面台不簡單，藝人要顧及很多。MIRROR已經多人，又要跳舞，舞蹈員都多，覺得好迫不夠位跳，跳跳吓會易跌落台，加上機關太多，排練時間少，一下子上台要跳舞唱歌，唔熟個台好易行錯撞到，其實佢哋個騷係未ready。不過我當日睇得開心，MIRROR好年輕有才華，幾好」。

主辦機構一定要負責

阿姐稱當知道舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨型屏幕擊中傷勢嚴重，十分震驚，祝阿Mo大步檻過。她說：「睇完出事條片，駕車時一直係咁震，咁年輕，又咁靚仔，跳舞跳得幾好，我第一場留意到佢，希望他冇事。」身為前輩有什麼說話鼓勵這班後輩？她說：「最緊要小心，不止是藝人，最重要主辦機構一定要負責，搞到咁大件事，未試過。」

阿姐當年演唱會嘉賓林子祥曾經跌落台，表示當時林子祥因戴了耳機只聽音樂，聽不到有人叫不要後退才跌落去。將來開紅館騷會否擔心安全？她說：「要檢查好，每個部門做好準備，排多少少，他們12個人走位多好多，我一個人唱十幾分鐘先轉位，無經驗的人做四面台係唔容易，要做多些工夫，但顧不到咁多，自己亦會興奮，啲機關唔應該咁樣。」問粵劇演出又可會存在安全問題？她說：「搭超過3呎布景也要買保險，沒有咁多機關，上次家英哥演《英雄叛國》在3呎台打筋斗跳落嚟，第一場後覺得太危險，都取消了。」

記者：林祖傑