單身數年恨拍拖 高海寧擇偶拒不婚主義者

【明報專訊】入行14年的高海寧（高Ling）逐漸在電視圈站穩陣腳，孭飛劇《童時愛上你》剛播完，有不錯口碑；前年憑4部港劇兼內地劇《三十而已》人氣急升，擺脫花瓶和性感形象。單身數年的高Ling直認恨拍拖，並稱不會主動出擊，呼籲有心人大膽表心迹，想組家庭的她表明拒不婚主義者，以及非誠勿擾。

35歲的高Ling承認人大了，加上疫情和社會狀態的轉變，過去幾年不斷思考，體會人生不止事業和金錢，家庭、感情對她也很重要，「以前話飛就飛，可以任性一點，疫情期間不能飛，困在屋裏學識跟家人、自己相處，最大的改變是不再愛購物。近幾年經常拖住行李篋出外工作，回港住酒店，拖行李拖到手痛，隨身必需品夠用便可，行李入面只有一件白T恤、一件黑T恤，著到殘才掉再買件新的，用最簡單方式生活。習慣了斷捨離，現在連人際關係也斷捨離，我一向不愛應酬，時間有限，會篩選身邊朋友，揀真正想見的人才約會」。

四圍飛阻姻緣

自從與音樂人鄧智偉分手後，鮮有緋聞的高Ling承認感情真空了幾年，恨找對象談戀愛，但急也急不來，抱寧缺勿濫態度等待，「一直未找到，相信跟我周圍飛有關，每個城市留幾星期，疫情期間又要隔離，就算合眼緣想進一步，我都要走了。靠通訊是不可能的事，感情要面對面溝通才可」。

感情方面較「佛」系的高Ling，好少主動出擊，呼籲有心人大膽向她表誠意，「我不相信一見鍾情，好怕見兩次就說喜歡我，會想他喜歡我什麼？追求穩定關係，不想浪費時間，希望遇到孝順，跟我三觀一致的人，因為我會結婚、喜歡小朋友，若對方是不婚主義就不適合。身邊朋友不敢介紹，怕介紹錯，壓力大」。緣分來臨前，高Ling希望先做好事業，免得兩頭不到岸，沒有安全感。

看重機會 錢非首要

快將約滿無綫的高Ling，與公司展開續約拉鋸，遲遲未動筆，透露跟無綫、邵氏也有接觸，不排除北上發展，一切仍在考慮中，「其實跟無綫一直傾緊合約，大家都好有誠意，現在探討是否可以共同進步，看怎樣配合得再好一點，公司最近公布跟不同平台合作，其實條路不一定是二揀一」。

高Ling回憶由茄喱啡捱到女一，中間吃盡不少苦頭，有無數次因流言蜚語想過轉行，最後因愛演戲而決定留下。她期望得到更多機會、自由和金錢平衡，「接商演、廣告只能掙短期錢，我最需要機會參與好製作，有表現才不被淘汰，持續掙錢回來。我不是睇金錢睇得好重，若畀好多錢我，但過程不開心，做事不會好的，屋企人都叫我最緊要開心，不要後悔」。

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記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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