憑《非常律師》膺廣告之星冠軍 朴恩斌入行23年事業登頂

入行23年的朴恩斌曾在《明成皇后》扮演世子妃的童年。

【明報專訊】韓國有線頻道ENA劇集《非常律師禹英禑》，自6月底開播以來，收視節節上升，劇中演活自閉症譜系障礙律師的朴恩斌人氣急升，最近更撼低韓國國腳孫興慜，成為韓國7月份廣告明星商譽排行榜冠軍。

韓國企業評價研究所昨日公布今年6月30日至7月31日的廣告明星商譽排名，該榜透過分析大數據，得出最具商業價值的名人，範圍包括演員、歌手及運動員，可說是韓國藝能界的人氣指標。

6月份朴恩斌30大不入

朴恩斌憑《非常律師禹英禑》成為7月份廣告明星商譽排行榜冠軍，力壓第2位、效力英超球會熱刺的孫興慜，亦是朴恩斌出道多年以來首次稱冠。她在《非》劇的拍檔姜泰伍亦進佔第10位，足見該劇深受觀衆歡迎。第3至9位的韓國名人順次為男歌手林英雄、退役花式滑冰運動員金妍兒、《我的出走日記》孫錫九、《孩子轉運站》IU、女團Blackpink、男團防彈少年團及「江南大叔」PSY。其餘入選30大的還有名嘴劉在錫、Twice、NCT、少女時代、女歌手李孝利及《我們的藍調時光》李秉憲等。值得一提的是，朴恩斌於6月份30大不入，可見她在短短一個月內人氣急升。

朴恩斌憑《非常律師禹英禑》登上事業高峰，其實絕非僥倖，而是靠入行23年的努力。現年29歲的朴恩斌，4歲被星探發掘擔任童裝模特兒，6歲出道，演出韓劇《白夜3.98》，至今拍攝超過50部戲集，當中不乏高收視作品，但大多分飾演主角的童年，譬如《順風婦產科》、《明成皇后》、《玻璃鞋》、《太王四神記》及《善德女王》等。

直到2012年，朴恩斌終初嘗女主角滋味，伙拍俞承豪演出翻拍同名日劇的《求婚大作戰》，平均收視卻不足1%；但未有影響她的演藝之路，之後接連主演韓劇《青春時代》、《爸不得愛你》及《法官男女》。2019年，朴恩斌與南宮民合演SBS劇集《奇蹟拍檔》，扮演職業棒球隊營運組長，該劇收視由首集3.3%升至大結局19.1%，掀起話題，也奠定她「女一」之位，還拿下第33屆畫梅獎最優秀女演員。朴恩斌去年主演古裝劇《戀慕》，女扮男裝化身朝鮮王世子，演技再次受肯定，在KBS演技大獎榮膺視后。

雙學位畢業 有罕見血型零緋聞

電影方面，朴恩斌曾參演《3個特攻美少年》，扮演金秀賢的暗戀對象。她主演的《魔女》續集剛於今年6月15日上映。據悉，她有份參演《與神同行》河正宇主演的新片《波士頓1947》，正排期上映，最快今年內開畫。

朴恩斌不僅演技出眾，學業成績同樣優秀，就像《非常律師》主角禹英禑。朴恩斌童星出身，卻一直專注學業，高中三年級準備公開試期間，還分身接拍兩齣劇集，其後考入韓國名校西江大學，主修心理學及新聞，以雙學位畢業。她還有音樂才華，懂得彈鋼琴及拉小提琴，前年在劇集《你喜歡布拉姆斯嗎？》扮演小提琴家，提前苦練3個月，可見她對演戲充滿熱誠。

出道多年的朴恩斌幾乎沒任何緋聞，她說所有時間都花在演戲及學業，根本沒時間拍拖，公認是自出娘胎的「母胎單身」一族。另外，她曾自爆身負罕見的負型血A－，為免受傷，所以拍戲時對自身安全要求嚴格。

文：蘇珮欣