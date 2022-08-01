【開箱】《七人樂隊》 向菲林致敬為名 追憶似水年華為實

【明報專訊】《七人樂隊》原名《八部半》，《英雄本色》吳宇森有份參與，最後以健康為由退出，剩下洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克的導演陣容，每人負責一個十多分鐘的單元，以香港1950年代為起點拍到千禧年以後，獲選為前年康城影展放映片目及韓國釜山影展開幕電影，亦是去年香港國際電影節開幕作品，上周四正式在港公映。

林嶺東遺作前半精彩 杜琪峯短版《奪命金》

片中以洪金寶執導的《練功》揭開序幕，由其子洪天明飾演師父于占元，在天台授徒，洪金寶最後粉墨登場作結。觀眾熟悉洪金寶、成龍、元彪等受教於京劇著名武生的童年往事；于占元桃李滿門，成就香港影壇多少武打人才，在此不贅。片中故事看似平平無奇，在1950年代的香港，鏡頭從細小的天台來回仰視與俯瞰移動，盡見台上一分鐘、台下十年功的千錘百煉，是體型龐大卻身輕如燕的洪金寶沒忘記來時路的感情投射。

許鞍華執導的《校長》描寫1960年代一家小學，師生情誼之外，還有教員室內的老師和校長似有若無的情緣；導演似乎不是要說故事，而是企圖捕捉那年代的一種氣氛，效果不太理想。譚家明執導的《別夜》，講述一對情侶即將分別，余香凝扮演的女學生快將離港升學，跟吳澋滔飾演的男友話別。到底是1970年代或1980年代，這單元的時代色彩很淡，或許編導太過着意營造風格，其他都變得不重要？

袁和平執導的《回歸》講述林愷鈴扮演的孫女即將跟父母移民，臨別前搬到爺爺家小住（元華飾）；這一段滿載cliche，由祖父厭棄快餐到偷吃漢堡，孫女在街上被欺負，祖父一展身手擊退三青年，到互相教對方功夫與英語，都是熟悉的上下兩代及東西文化衝突典型。

不知道杜琪峯是否兼任監製的關係，他執導的《遍地黃金》、林嶺東遺作《迷路》及徐克《深刻對話》等3個單元最精彩。《遍地黃金》觸及回歸後香港的股市熱潮及SARS期間地產冧市，主場景在一家茶餐廳，3名主角，配以收銀員與地產經紀等配角，以及被茶餐廳拒諸門外的淘大花園居民，已儼如杜琪峯舊作《奪命金》的警世格局。《迷路》亦神采飛揚，尤其前三分之二，拍出重返故地的原居民華僑，如何從中環天星渡輪碼頭到舊皇后戲院會合家人也歷盡艱辛，拿着舊照片對照海岸變化；在大會堂外吸煙被保安阻擾的對白，亦充滿諷喻。主角追不上時代，熟悉的故土變得危機四伏，更成車下亡魂。不拍警匪槍戰與飛車的林嶺東，可以一樣的辛辣，同時帶着柔情。只是結尾回到圍村海葬，盡是陳腔濫調，完全反高潮。

洪金寶最愛《深刻對話》似當下香港

以劇本而言，近年長駐大陸、有份執導《長津湖》的徐克，單元《深刻對話》保持了港片自由奔放的特質。片中大部分人都瘋癲與正常難分，也真假莫辨，卻是熟悉港片才會捧腹的笑位，幾乎每個角色都語無倫次，反而成為神來之筆。翻看報道有份參與的導演都是經抽籤揀選拍攝的主題時代，據杜琪峯日前在映後座談會笑言，徐克不喜中籤內容又沒人願意跟他交換，遂索性架空時代背景，成就了這「深刻」短片，也明白為什麼監製會安排這章節放在終結。編劇之一司徒慧焯稱「我是誰」原是此單元的主題，「天才與瘋癲的狂想曲就是戲中的主調，然後就以極快速的轉換角色去笑謔人生的無常。如果『我想知道他是誰』是一切交往的基礎，當所有設定在最初已經脫了軌，變成了超邏輯，看戲時候的笑，或多或少都在嘲笑着虛偽與一種恆常的機制。或者，『不知道我是誰』會活得比較開心。當『向菲林致敬』也是導演向我闡述的初衷，如何致敬？我認為不是單純表彰一個人或一齣戲，而是整個年代，於是潛藏於過去的精彩回憶，就可化成無限想像。我們都是一班曾經努力於『電影瘋人院』工作的人，我們沒有放棄，也從不欺場」。

上述司徒慧焯所言，是電影公司放在社交平台的文宣，卻點出了此片重點。「向菲林致敬」是《七人樂隊》的拍攝初衷，然而7個單元有哪個點出了用菲林拍攝電影的美麗之處？數碼攝錄雄霸的時代之下，菲林有些什麼值得我們懷念，還是當科技高速發展，菲林拍攝只是一種情懷，跟所謂港片一樣，都在追憶似水年華？

據報道杜琪峯、袁和平和洪金寶日前到戲院出席映後座談會，有觀眾質疑《深刻對話》離題，沒香港時代背景，洪金寶表示，「我好欣賞徐克導演最後那個故事，因為覺得好似現在香港社會，九唔搭八」。看網上片段，洪金寶說畢，當時全場鼓掌，但亦有網民在社交媒體留言問徐克何時拍《長津湖3》。

上映日期：7月28日