羅家英爆Edan好驚好失落 MIRROR首發聲 隊長：唔駛擔心我哋

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨型屏幕擊中受傷，目前仍在深切治療部留醫。意外發生後，外界有很多傳言與揣測，MIRROR十二子皆沒就意外公開發聲，至昨午4時40分，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）終打破緘默，發文說：「我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋。」意外發生當刻，盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安跟舞蹈員同台表演，Edan也向前輩羅家英說出感受：「好驚，好失落。」

昨日MIRROR隊長Lokman在下午4時許打破緘默，在IG貼黑圖，留言：「我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo，阿峯，Zisac早日康復。好多謝好多人幫緊我哋，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自已，唔使擔心。俾傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。祝福。」

Anson Lo轉發帖文 神徒鬆口氣

副隊長江生（AK）、邱士縉、姜濤及Anson Lo亦在IG限時動態轉發Lokman的帖文。Anson Lo的情緒最令人擔心，傳他當晚因受打擊低調送院觀察；他跟受重傷的阿Mo是大學同學兼同參加《造星》的好友。他因在表演中不知背後塌屏幕而繼續唱歌，惹網民錯怪。昨日他轉發Lokman的帖文，「神徒」也鬆口氣。

MIRROR成員有多個粉絲TG群組前晚重開留言，Edan對粉絲的關心以一個大心形回應。昨日羅家英也提及Edan狀况，兩人因曾拍ViuTV節目及前者拍Edan的MV成為好友。羅家英表示原本跟阿姐欣賞演唱會首場，奈何因工作錯過了，Edan特別再安排他看第6場，可惜都未到就發生了意外。羅家英近日與Edan以短訊溝通，他說：「Edan都好驚，好失落。雖然我們用文字交流，但感覺到他不開心，心情當然有影響，他表演鋼琴那環節，好受歡迎的。」羅家英認為做演員要經過好多風浪，今次事件，就當作警惕和經驗，「不要恃後生就衝動、興奮去做危險的事，要累積好多經驗，要小心，做不到的事不能勉強，要為自己安全着想」。他稱今次意外好震撼，希望受傷舞蹈員阿Mo得到良好的醫學治療，令傷勢減到最輕。

張敬軒澄清沒為MIRROR租酒店

張敬軒關心MIRROR與一班舞蹈員，他聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞者提供心理輔導和支援，盼助他們走出陰霾。有報道軒仔租酒店給舞蹈員與MIRROR全員避靜兼接受心理輔道，軒仔為此澄清。他表示不準確消息日漸增多，以免惹起誤會故說清楚。他稱主辦單位當晚已安排善後工作，他僅跟演唱會舞蹈統籌，協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員，以及MIRROR成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊，向各演職員無償提供心理輔導和情緒支援。過程當中一切盡是team work。他又說：「希望大家把熱切的關心和慰問，化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。」

Tyson Yoshi九展騷另覓平台直播

MIRROR演唱會意外引起不少連鎖反應，令隨後的演唱會受影響。Tyson Yoshi（程浚彥）本月5日至8日在九展Star Hall舉行4場演唱會，另安排MakeALive網上直播。昨午Tyson Yoshi發文，稱早上收到MakeALive的官方通知，要取消這次直播合作。他表示團隊正在非常努力和其他直播平台溝通，希望能夠如常提供8月8日網上直播表演。

謝方演唱會 保險未受影響

又有傳演唱會主辦商遇上保險公司不受理事宜，包括本月13及14日在亞博舉行謝安琪與方皓玟演唱會。有指該演唱會原本的製作公司，正是MIRROR演唱會的涉事公司，故保險公司在此敏感時刻拒絕承保，令主辦方要另覓製作公司，然後再申請保險，不過主辦單位稱並非事實，保險方面未有受影響。

娛樂組