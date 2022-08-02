霆鋒交帶代照顧父親 林家棟稱謝賢整牙影響嘴歪沒中風

【明報專訊】謝賢（四哥）早前憑電影《殺出個黃昏》在「第40屆香港電影金像獎」稱帝，但上台領獎時，被發現有點嘴歪兼步履不穩，身體狀况看似大不如前，令人擔憂。身為《殺》片監製林家棟當晚全程細心傍實四哥，被網民大讚比四哥親生兒子謝霆鋒還要親，封為「最暖男主角」，又為他改名「謝家棟」。林家棟昨日出席活動時透露霆鋒有叫他照顧爸爸，亦表示四哥沒有中風，每次見對方都是精神奕奕。

林家棟昨日與王丹妮到中環出席保險活動，親自解答目前四哥的身體狀况，他說：「以我理解就不用太擔心，可能年紀大，當晚又夜，老人家習慣早睡早起，只是擔心他眼瞓。」他稱與四哥有保持聯絡，間中又會約吃飯，每次見四哥都是精神奕奕，只是太夜的時候稍稍容易攰。

後輩照顧前輩理所當然

對於網民讚他當晚細心陪伴四哥，感覺比四哥親生兒子謝霆鋒還要親，更為他改名「謝家棟」。林家棟說：「不要這樣講，霆鋒有聯絡我，叫我照顧爸爸。而且我作為後輩，又是《殺出個黃昏》的監製，照顧四哥很理所當然的事。」林家棟表示四哥沒有行動不便，笑稱夜晚戴黑超當然會沒那麼靈活，「我都覺得應該要保持他的形象，所以便在旁邊傍一傍」。

至於四哥當晚在台上發表得獎感受時不及以往精靈？林家棟解釋道：「很難講太多，容易會有很多揣測，我跟四哥講，你想講就講，不講就不講，他也未必會看台下導演的手勢，怕他講到停不了口。而平時私下跟四哥聊天，他都是一句起兩句止的人。」林家棟表示四哥並沒有中風，只是早陣子整牙，是大工程，需要少少時間適應，大家不用擔心。

要求王丹妮著平底鞋遷就

林家棟與王丹妮今次一起為客戶拍攝宣傳片，是兩人繼電影《梅艷芳》後再度合作，宣傳片中他們飾演特務夫婦，王丹妮挑戰吊威吔、拗腰及周圍碌等多個高難度動作，她表示對動作戲感興趣，但如果真的拍攝，事前要接受專業訓練。林家棟笑稱做王丹妮拍檔很難，因對方太高，「我覺得有點遺憾，因為我經常叫她穿平底鞋遷就我的高度，令我有少少自卑」。林家棟早前拍戲不慎受傷，傷及肋骨，他說已康復得八八九九，並笑說：「男人總要有些疤痕的，今次受傷亦不會為我往後拍攝動作戲構成心理負擔。」

王丹妮原定日前出席ViuTV原創劇《那年盛夏 我們綻放如花》開鏡儀式，受MIRROR紅館演唱會事故影響而取消。她表示不清楚取消原因，連日來都在趕拍該劇，她在劇中跟男女主角歐鎮灝（George）和邱彥筒（Marf）都有對手戲。她又透露完成該劇拍攝後，本月8號飛往澳洲支持老公羅孝勇開學，女兒都會同行，順道一家三口旅行。

記者：陳釗