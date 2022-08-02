張秀文婚後復出任主持 「與老公未夾到吉時造人」

【明報專訊】無綫全新節目《答得快 好世界》昨日錄影兼舉行開鏡拜神，節目由鄭衍峰與張秀文擔任主持，嘉賓有前港姐葉蒨文、鄧卓殷等。去年12月底結婚的張秀文，婚後大半年首接主持工作，形容是久休復出。成為人妻後，她忙於照顧丈夫王大權和打理家務，但從未正式煮過一頓飯給丈夫品嘗，「有次想煎牛扒，他以擔心油煙大為由叫我不用煮，可能他對我的廚藝沒信心，所以我考慮報讀藍帶廚藝課程」。

雖廚藝麻麻，張秀文已準備隨時做媽咪，承認有依照玄學家李居明的指示「造人」，可是未能成事。她說：「我有聽師傅意見，依照吉時和方位，校定鬧鐘，不過因丈夫很早睡，凌晨3時已睡着，我不想吵醒他，所以暫時未配合到，惟有等他清醒才進行，一切順其自然。」她透露有待疫情進一步回穩，就會補擺喜酒和度蜜月。

鄧卓殷：郭子豪未求婚

葉蒨文自嘲學歷和智慧也不及鄧卓殷，所以要操弗自己，在節目中負責體能動作考驗。身為學霸的鄧卓殷精通數學和理科知識，但怕被IQ題考起。早前有傳郭子豪買定戒指向女友鄧卓殷求婚，她否認此事，暗示仍等待中，「我都是透過報道才知，不過求婚沒發生，也不知男友買戒指的事。我未幻想過求婚過程，總之順其自然」。

記者：林蘊兒