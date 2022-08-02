伙陳國峰開騷 林欣彤獲男友Anton捧場嗌緊張

【明報專訊】林欣彤（Mag）與陳國峰聯同香港業餘管弦樂團的《仲夏夜之韻》音樂會，昨晚起一連兩場在尖沙嘴文化中心舉行。兩人開騷前出席拜神儀式，祈求順利。Mag自爆為養聲和以最佳狀態開騷，連朋友生日的慶祝派對也推掉。是否跟男友Anton（樂隊ONE PROMISE成員）慶祝已足夠？她說：「我們有去打邊爐，男友沒特別表示，我有他陪伴、吃個飯已很開心，覺得平時對我好更重要。」

Mag又透露男友會來捧場，但一想到對方在場已感到緊張。陳國峰笑說：「我明白的，面對自己很愛的人唱歌，有時會比較尷尬，熱戀階段嘛。」Mag甜絲絲說：「我希望一輩子都是熱戀階段。」陳國峰透露太太與大仔兩晚都會來捧場。

未受舞台事故影響 專注演出

談到MIRROR演唱會發生嚴重事故，令人關注舞台安全問題。Mag稱今次音樂會沒有花巧的舞台，40多人的管弦樂團已很震撼。事件會否帶來心理影響？Mag表示每次穿高跟鞋站在升降台都會驚，但作為表演者，最緊要專注演出，和信任所有人，「希望大家從經驗中汲取教訓，和找到問題源頭，避免再發生，亦希望傷者可以康復」。陳國峰亦表示不會太擔心，上到台便會非常忘我，希望傷者快點康復。

記者：陳釗