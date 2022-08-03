一身貓毛「泄蜜」 馬國明將軍澳築愛巢 與湯洛雯同居

【明報專訊】馬國明與黃心穎自2019年「安心事件」分手，隨後各自覓得新戀情。馬國明翌年公開戀上湯洛雯；被無綫雪藏的黃心穎傳與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）發展地下情。近日心穎透露去年已跟無綫滿約，回復自由身，並確認泥鯭的男友身分，閒來拍拖放狗。馬國明昨日出席活動時，因一身貓毛「泄蜜」，承認與女友湯洛雯已步入同居關係，他們都愛小動物，在愛巢養了兩隻貓。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬國明昨日聯同郭晉安、胡定欣及張曦雯到太古城出席劇集《白色強人II》宣傳活動。馬國明被發現身穿的黑色T恤沾滿貓毛，他透露最近養了兩隻貓，並承認與女友湯洛雯已發展到同居關係，他說：「我們在將軍澳租了個地方，每逢密集式開工，就留在該處休息和隔離，始終開工不能戴口罩，都有染疫風險，不想影響家人，等到不用拍劇時，大家就會回家見屋企人。你可以話我們一齊住，阿湯就好喜歡小動物，她提議養貓，現在養了兩隻，是兩公婆，我小時候只養過狗，沒想到貓都好得意。」當實習做爸爸？馬國明說：「兩隻貓好嬌嗲，我半夜去洗手間，牠們都跟住我出入，令我的愛心、父愛都跑出來，似照顧小孩子，現在有小小中毒。」

變貓奴父愛爆棚 否認推劇辦婚事

馬國明與湯洛雯拍拖兩年，經常被催婚，且屢傳喜訊，最近被指因好事近，推掉劇集演出為籌備婚事？他澄清道：「我沒有推劇，連劇集故事都未聽，其實每部劇都有兩三個人選的；公司對我好好，留空間畀我為這部劇宣傳，趁機接了些工作，否則一入劇組就好難度期出來做其他事。」他相信只是新劇推出，又再引起外間關心他的感情事，稱有好消息一定會公布，「阿湯月中要去澳洲工作，預算離港半個月」。他稱女友離港期間，自己要肩負湊貓責任。提到《白色強人II》收視報捷，他感到開心，台前幕後亦振奮不已。

張曦雯眼濕濕想做真醫生

是次活動邀來罕見病患者「香港結節性硬化症協會」會友撐場，與眾演員齊齊做運動及玩遊戲，當會友發言講述病患感受時，張曦雯感動得眼濕濕，並表示希望能變真醫生，為患者治病。郭晉安與胡定欣多謝公司安排跟患者接觸的機會，讓他們面對面送上關懷，胡定欣說：「聽到有組織能爭取到平價藥物，減少病人和家屬的擔憂，好感動。」她希望透過演出帶動社會了解不同病症，關懷病人所需。

郭晉安胡定欣望帶出醫者父母心信息

郭晉安談到劇中與胡定欣的鬥爭，背後都是想為病人爭取權益，拍攝時也過足戲癮，「大家的演技穩打穩紮，好似兩個真醫生對抗，超越演戲範圍，帶出醫者父母心的信息」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com