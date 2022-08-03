每半年入院吊標靶藥控制病情 余慕蓮行路靠拐杖 無力再演戲

【明報專訊】徐小明與余慕蓮昨日接受港台電視訪問，回顧當年拍攝《獅子山下》的點滴。徐小明大讚當年全菲林拍攝，在其中一個單元《別後》，跟余慕蓮飾演母子；余慕蓮笑稱已不記得劇情，只記得大家都是童星出身，以前在片場經常見面，相識超過半世紀。

出自傳 收益撥捐兒童癌病基金

余慕蓮要撐拐杖，不過精神不俗，受訪時還非常精靈。她表示沒咳嗽的時候就精神，一咳就很像哮喘，是做完手術後遺症，嚴重時咳到眼淚鼻水一起流，「醫生說無得醫，因我在喉嚨開了個窿。不過有人說肺纖維化，10個做手術有9個不能出來，所以覺得自己好幸運，現在每半年入院吊標靶藥，控制病情，因翻發分分鐘『收工』。但我不怕，現在睡醒一日就賺一日。米雪找了個印傭照顧我，吳麗珠、薛家燕及鄧達智時常關心我，鄧達智更接載我跟朋友吃飯見面」。她稱會推出自傳，內容由她口述，並刊出從演數十年的相片，收益全數撥捐香港兒童癌病基金。可會復出拍劇？她稱無能力再演戲，現在行動不便，走路要撐拐杖，昨日做訪問都是港台專車接送。

徐小明內地出碟奪最佳專輯獎

徐小明表示日前剛從內地返港，此行主要宣傳其最新專輯。他說受疫情影響，專輯前後錄製了3年才發行，歌曲以金庸經典作品的劇集主題曲為主，很開心推出後有不錯銷量，還奪得最佳專輯獎，並於內地舉行了3場欣賞會。

記者：陳釗