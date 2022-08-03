偕Dear Jane開騷安全第一 林奕匡：上得台要相信台前幕後

【明報專訊】林奕匡（Phil）和樂隊Dear Jane昨日出席《新城台慶FABULOUS 4 音樂會》記者會，透露屆時會聯同衛蘭和許廷鏗，互唱對方的歌曲和合唱。Phil表示跟Dear Jane主音Tim（黃天翱）經常一起運動，今次終於有機會夾Band，相當期待。問到MIRROR演唱會發生嚴重意外，上台表演會否有陰影？Phil稱不能想太多，上得台便要相信台前幕後的工作人員，「所以在台上要多謝他們，因為沒有他們，演唱會是不能開到的」。

不敢打擾姜濤

姜濤的《孤獨病》和《Dear My Friend,》皆由Phil作曲。問到事故後可有關心對方？Phil神色凝重，搖頭稱沒特別短信姜濤，「給MIRROR多點空間，這段時間一定很難受，暫時讓他們休息，不要騷擾他們」。Phil最近忙於擔任《聲夢傳奇2》導師，承認有時會教到很激氣，但見年紀最細的成員只得13歲，又不捨得鬧，「有時跟他們講了10次都記不住，但我明白他們還是小朋友，其實每個都很勤力，甚至練到失聲，所以我要教他們最好的用聲方法」。

Dear Jane表示今次音樂會的舞台很簡單，大家知道安全第一，所以各方面都很小心，不太擔心，他們演出前會踩台做足準備。談到主音Tim早前與太太楊洛婷，聯同Dear Jane成員拍廣告，他表示這麼多年終於一起拍廣告，都幾開心。

Tim透露太太一直很想錄一隻歌，覺得對方練好唱歌，就可以實行。問到其他成員覺得阿嫂歌藝如何？他們異口同聲說：「未聽過，期待。若阿嫂需要幫手，一定支持。」

記者：陳釗