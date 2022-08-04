三膺金像獎 炮製《英雄本色》Mark哥look 張國榮梅艷芳御用造型師余家安逝世

余家安（右）曾跟很多藝人合作，昨晚周慧敏（左）在社交平台上載跟余家安2006年的合照，寫道：「親愛的Bruce，感激你從我出道一直下來的照顧和愛錫，無論是演唱會、專輯、電影，太多太多美麗的回憶，願你好好安息！」

余家安被指是梅艷芳的御用造型師，後者主演的《鍾無艷》，也是他擔任服裝造型設計。

【明報專訊】香港著名美術指導、造型設計師余家安7月28日（周四）離世，他曾三奪香港電影金像獎最佳服裝造型設計，亦是已故巨星張國榮及梅艷芳的御用造型師，阿梅唱片《鏡花水月》、《英雄本色》中周潤發扮演的Mark哥經典造型，均出自其手筆。徐克、谷德昭、姚晨、周慧敏等曾跟他合作的導演和演員獲悉噩耗，昨日紛紛發文悼念。

娛樂組

香港電影美術學會昨晚代余家安（Bruce）的家屬發訃告，「我們懷着沉重心情告訴大家，余家安先生於2022年7月28日安詳離開了我們，人生最美的不是登頂，而在於沿路風景，所有美景他都經過，想必無憾。無常人生，萬物有時，珍惜當下，家屬多謝各界關心，懇請各位朋友給予我們留予安靜空間 有關余家安先生後事安排，將另行通知，家屬泣啟」。

徐克谷德昭發文悼念

導演徐克跟余家安在《狄仁傑之神都龍王》等電影中曾合作，昨日發文悼念。「余家安老師，多年戰友，如今惜別不捨，感謝多年照顧，願在天之靈安息。」施南生對余家安的死訊感突然，表示非常傷心。田啟文向傳媒證實余家安死訊，並表示十分難過，形容余家安是電影美術界的中流砥柱，如今英年早逝，是行業的重大損失。谷德昭上載跟余家安合照，寫道：「Dear Bruce哥，由我第一次做導演，教識我好多好多嘢，係我嘅良師好友。My dear friend，RIP，miss you much！」陳嘉上亦在微博發文：「和Bruce認識在《英雄本色》期間，幾個不知天高地厚的傢伙各種亂幹，都幸得有前輩們的包容和鼓勵。太懷念和他一起闖的日子。太不捨，又如何？只好讓你走好。」

內地演員姚晨表示，「2009年我第一次到香港拍戲，人生地不熟，您是劇組唯一願意每日跟我聊天的朋友。臨別時，還贈予我一本書《鹿男》，至今都還在我的書架上。後來在《西遊伏妖篇》劇組久別重逢，你開心的像個小孩。不曾想，今日再看到您的消息，居然是離開。余家安先生，願您在另一個世界，繼續與美為伴」。

金像獎最佳服裝造型設計首名得主

香港電影金像獎於1993年（第12屆）首設最佳服裝造型設計，余家安憑《審死官》，以及與張叔平合作的《笑傲江湖II東方不敗》獲兩個提名，結果以《笑》片跟張叔平雙雙成為此獎的首名得主；他其後以《狄仁傑之通天帝國》及《西遊伏妖篇》先後三奪最佳服裝造型設計獎，並多次獲得提名，以2018年為例，他憑《西》片得獎，同時亦以《悟空傳》和《追龍》入圍。上月舉行頒獎禮的第40屆香港電影金像獎，余家安跟葉嘉茵亦憑《智齒》入圍，可惜最後敗給《梅艷芳》。他同時多次角逐最佳美術指導殊榮，並獲金馬獎最佳造型設計與最佳美術設計提名。《半生緣》、《玻璃之城》、《鍾無艷》、《東方三俠》、《新上海灘》、《特警新人類》與《大隻佬》等電影，均是余家安擔任美指或服裝造型設計。