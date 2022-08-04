兩岸三地藝人表態支持「只有一個中國」 田馥甄食意粉 被內地網民狙擊撐「台獨」

黎明舊歌《今夜你會不會來》在內地音樂平台曾被下架。（資料圖片）

華裔美籍的劉亦菲（左圖）與台灣的王心凌（上圖）被內地網民點名未有表態，兩人隨即轉發帖文支持「只有一個中國」。（網上圖片）

田馥甄在網上分享吃意大利麵照片，被內地網民質疑她支持「台獨」，其後她刪除照片，盼平息爭議。（網上圖片）

【明報專訊】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起中國強烈不滿，向美方提出嚴正交涉。中港台大批藝人紛紛在社交網表態，容祖兒、謝霆鋒、李玫、楊丞琳、陳喬恩、吳奇隆、李冰冰和周迅等，在微博轉發央視新聞的「世界上只有一個中國」帖文。台灣藝人田馥甄（Hebe）前日因分享食意大利麵照片，惹內地網民爭議，稱佩洛西的父母是意大利裔，認為她似是表態支持，Hebe刪文盼能平息風波。另有內地網民發現台灣歌手陶喆的歌曲《飛機場的10:30》，疑因歌名敏感，暫於內地音樂平台上無法留言討論。

娛樂組

佩洛西近日展開出訪亞洲之行，是否前往台灣備受關注。她前晚乘坐的專機於晚上10時45分降落台北松山機場，昨日跟台灣總統蔡英文會面。中方對佩洛西訪台嚴厲譴責，央視新聞在微博上載一張寫上「世界上只有一個中國」的圖片，中國的「國」字裏面有台灣地圖的圖案，帖文寫上「只有一個中國」。

李玟籲中國人團結

很多網民及大批中港台藝人都轉發表態支持，香港藝人容祖兒、謝霆鋒、王祖藍、袁詠儀、陳小春、李克勤、蔡卓妍、鍾欣潼等；內地藝人有那英、韓紅、周迅、李冰冰、黃曉明和吳謹言等。台灣亦有很多藝人轉發，包括楊丞琳、陳妍希、汪東城、王大陸、吳奇隆與郭品超等，表態支持「只有一個中國」。

移居美國的李玟寫道：「中國人要團結！不要讓外人干涉咱們！」之前有網民點名華裔美籍的劉亦菲和參加內地節目《乘風破浪3》的王心凌未有表態，她們之後都有轉發帖文支持「只有一個中國」。

Hebe刪文盼平息爭議

台灣女星田馥甄（Hebe）前日在社交網分享食意大利麵照片，豈料「躺着中槍」，引起內地網民爭議。Hebe分享照片時寫道︰「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙，還是要來一張女星代言意大利麵好吃狀扳回一城。」

有不少內地網民稱佩洛西的父母是意大利裔，加上發文時間敏感，認為Hebe是表態支持佩洛西出訪台灣，更為她扣上「台獨」帽子。不過有其他網民為Hebe「護航」，表示沒有解讀到她的帖文有台獨意思，認為指摘Hebe的網民太容易被激怒。Hebe後來刪除有關照片，盼能平息爭議。

黎明《今夜你會不會來》曾被下架

此外，前日有指佩洛西晚上抵達台灣消息引起內地網民關注，紛紛在她抵台前於社交網留言「今夜你會不會來」，又引用黎明舊歌《今夜你會不會來》當中一句歌詞「今夜你會不會來，你的愛還在不在」來形容事件。

有網民後來發現內地音樂平台「酷狗音樂」前晚一度將黎明的歌曲《今夜你會不會來》下架，但有網民稱昨日已能再次聽到這首歌。台灣歌手陶喆的歌曲《飛機場的10:30》被發現疑因歌名敏感，暫於音樂平台上無法留言討論。