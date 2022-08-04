爆父冇打扮拒影全家福 譚俊彥笑狄龍有「偶包」

【明報專訊】視帝譚俊彥傳統家庭觀念很重，工作以外，會盡量把握每個節日跟家人享天倫。近日他首次成為月餅代言人，盼藉廣告表達「一家團圓」的主題。廣告中，他飾演經常往外地工作的父親，跟女兒承諾中秋節回家。現實中，譚俊彥對自己和家人也許下承諾，「數年前在內地工作，錯過了大女的滿月。後來兒子出世，為了不想再錯過小朋友的任何重要日子，決定回流香港。記得太太臨盆當日，我拍戲中途收到消息，趕去醫院見證兒子出世一刻，之後再趕回片場繼續拍戲。7月30日是我的生日，好多年前對自己許下承諾，想每年在工作中度過，寓意『年年有工開』。今年也不例外，開完工必定跟家人慶祝，慶幸這個承諾已經連續超過10年，但願一直延續」。他大爆三代同堂過節時，父親狄龍有偶像包袱，如果沒有打扮兼不夠靚仔就不肯合照。

拒全家參演真人騷：都是假的

鏡頭前扮演不同角色的譚俊彥，鏡頭後，只想做普通人，得閒陪太太行街及親自接送子女上學，像一般家庭生活，所以他無意與家人參演真人騷節目，「不要怪我坦白，真人騷其實都是假的，為增加娛樂性，總會有預先設定。不想小朋友太早被『設定』所限，想他們開開心心成長，過正常人生活」。

形象正面的譚俊彥，擁事業和幸福家庭，名利雙收，自覺很幸運，但未敢講人生已圓滿，「心裏面個月亮未夠圓，仲差少少，首先仔女年紀尚小，最少要等到他們大學畢業。又覺得欠了太太很多，我們太少二人世界，很想補償。最希望當然是趁父母身體仍然好，疫後全家人去外地旅行玩。當全部實現，我個月亮才可以畫到圓滿，現在仍要努力」。

記者：林蘊兒

場地提供：Lawry's The Prime Rib, HK

化妝：Soie Ip

髮型：Franco Chung@Leonardo 3 HairCorner