重登Netflix非英語節目收視冠軍 《非常律師》劇組峇里島慶功

【明報專訊】韓國有線頻道ENA新劇《非常律師禹英禑》，自6月底首播以來，由最初的0.9%收視，上升至第9集的15.7%高位，升幅驚人，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix收看。Netflix昨日公布7月25至31日收視，《非》劇重返非英語節目冠軍位置，《還魂》、《再婚上流》及《塑身女神》等韓劇亦佔第4、第6及第8位。

《非常律師禹英禑》收視報捷，女主角朴恩斌等台前幕後繼獲電視台送贈金鯨魚後，亦會組團到峇里島度假慶功。據韓媒報道，他們將於本月8日出發，大部分劇組都會參與，唯獨即將入伍的男主角姜泰伍未能同行。

提起Netflix收視，《維琴河4》蟬聯英語節目冠軍，《怪奇物語》第4、第3、第2季分佔第2、第8及第10位。新上架的《拼命呼吸》及紀錄片集《終極網絡渣男》則排第3及第6位。

Netflix亦公布了《怪奇物語4》首28天累計14億觀看小時，未能取代韓劇《魷魚遊戲》成為Netflix最高收視節目。不過《怪》劇第5季亦即最後一季，據報編劇已經開始撰寫劇本，說不定結局篇觀看時數能趕過《魷》劇的17億小時紀錄。