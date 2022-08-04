【開箱】應屆鮮浪潮大獎《呼～》深宵電視播 見離散淡淡哀愁

《風雨中人》描述港青回鄉出席親人喪禮的見聞，有不少鶴佬話對白，曾在《天水圍的日與夜》扮演鮑起靜兒子的梁進龍有份客串一角。

【明報專訊】第16屆鮮浪潮短片競賽今年6月底舉行頒獎禮，之前亦在戲院放映，剛過去的周日深夜，ViuTV播出贏得大獎及最佳編劇的《呼～》，以及有份參賽的《風雨中人》。鮮浪潮由杜琪峯發起主辦並擔任主席，推動本地電影創作發展，歷年發掘及培養不少有潛質的年輕人才，值得留意及欣賞。

男主角入獄令人惋惜

《呼～》講述楊婆婆與兒子收拾行李準備離港，臨別前隨外傭返教會，到喜歡的景點瀏覽，最後決定留下，讓兒子獨自一人移民。片長只有半小時，身兼編、導、攝三職的邵知恩在處理這有關離散的故事，卻見圓融與開闊視野，能包辦大獎及最佳編劇並非無因。楊婆婆與兒子曾風相依為命，後者本是區議員，最終選擇辭職並離開香港，楊婆婆決定跟從，卻在與生活多年的地方道別之前出現變化。兩個轉折分別是跟外傭Rhea到以前很喜歡看海的灣仔海旁蹓躂，發現因工程而到處封了圍板，根本看不到維港兩岸景色；回程時登上天星小輪，Rhea感嘆遠看也是美麗海港，楊婆婆卻堅持原地看也很美。這「家園」是否原來面貌？換個角度就不同？

楊婆婆跟街坊打麻將，從外國歸來的太太談到在當地難以找到牌友，楊婆婆臉上閃過一絲戚然；隨Rhea到教會，發現一眾菲籍外傭在為家鄉的災情禱告，楊婆婆有另一番感悟。透過這對主僕的共同經歷，側寫了對前路忐忑、對家園不捨的愁緒，流露淡淡哀愁卻不煽情；片末起用My Little Airport的《你說之後會找我》更寫下完美感嘆號。片中扮演楊婆婆的陳桂芬是資深舞台劇演員，把媽媽的那種慈愛拿揑得恰到好處，也不濫情；臨別為兒子剪髮，稱決定留下，從的士車廂的對話，到機場送行，還勉勵兒子要勇敢一幕，兩人演來相當動人。扮演兒子的郭小杰亦為舞台劇演員，畢業於香港演藝學院；今年4月，因2019年10月1日在黃大仙參與暴動及拒捕兩罪，被判入獄51個月，看到《呼～》他的演出，不無感傷和惋惜。

相比起《呼～》，林東曦編導的《風雨中人》顯得青澀，問題可能出在大批業餘演員身上，表現生硬，大量鶴佬話對白，似在勉強背誦。故事講述主角從香港回到鄉間小鎮出席親人喪禮，大家族各成員聚首一堂，卻互相猜度，只講金錢利益。透過主角目光見到內地鄉鎮與人情變遷。翻看資料，林東曦曾把回鄉探親經歷拍成紀錄片，估計《風》片是當時見聞的戲劇轉化。片中尾聲大雨滂沱抬棺上墳落葬，映照孝子賢孫披麻戴孝的背影，到結尾停雨時脫下即棄雨衣，附近盡是蒼綠樹木，踏着泥濘路，倒看到一種既近且遠的鄉愁。

獨缺《Time, and Time Again》

第16屆鮮浪潮短片競賽共14齣作品，贏得特別表揚的《Time, and Time Again》，以失蹤少女「燕琳」為故事背景，當時未獲電檢處發出「核准證明書」，所有放映場次被取消，今次在ViuTV播出的競賽片，該片也從缺。不過贏得特別表揚的《防止自殺手冊》、《36649》，以及獲頒最佳導演和攝影的《林中無廬》，則會如期播放。