COLLAR率先復工 獨缺So Ching MIRROR成員相繼發聲 姜濤：不放棄

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的巨型屏幕跌下壓傷兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯，他們仍在留醫，阿Mo是女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友。事件後MIRROR與COLLAR即時停工，直至前日被召回電訊盈科公司開會，事後姜濤在社交網發文表示「我們不會放棄，一定會站起來」。COLLAR昨日率先復工，到商台接受訪問，So Ching未有現身，成員表示她們OK，希望大家平安。

記者：陳釗

MIRROR紅館演唱會意外後，他們與COLLAR的工作，以及ViuTV的宣傳亦暫停。外界除關心舞者傷勢外，亦關注MIRROR成員情緒狀態，日前隊長楊樂文（Lokman）在社交網表示：「我哋會睇住自己，唔駛擔心我哋。」其後各成員有轉發帖文。MIRROR及COLLAR前日被召回公司，晚上9時45分眾人經停車場離開，陳卓賢（Ian）神情嚴肅駕車離開。呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）木無表情，坐經理人花姐（黃慧君）座駕離去。其他成員江生、陳瑞輝（Frankie）及姜濤等分乘兩架七人車離去，未有發言。

Ian：保持正念 Edan：放心我無事

姜濤昨日凌晨在社交網寫上：「不會放棄 我們不會放棄 一定會站起來 一起面對一切」粉碎解散傳聞。Ian昨上載天空照片，寫道：「保持正念，祈禱。」Frankie則分享心心照片留言：「唔好信自己無可能做得到，唔係要你叻，唔係要你做得好好，只係，面對挑戰唔好先放棄。相信自己，就咩都會有可能。」Edan發文表示：「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我無事。現在只希望傷者早日康復，只求人無事。God please help us.」李駿傑（Jeremy）說：「We are one and all 我們會一起走下去，不管有多困難，繼續祈禱。」

舞者羅德智：將來一齊行返上台

在演唱會前受傷未有參與演出的舞蹈員羅德智（Zisac），昨日上載演唱會工作人員通行證，留言：「呢個Show，雖然我最後無上過台表演，但絕對要留個紀念，無諗過24個人可以咁一條心，將來我哋24個一定可以一齊行返上台，連埋12子，36個一體！最後希望所有受傷嘅人，無論身體心靈精神，都早日恢復，好好過日子。」

沈貞巧：希望大家都平安

So Ching男友阿Mo目前仍在深切治療部留醫，COLLAR昨日復工到商台接受訪問，她未有現身，只有其餘7名成員到到商台。她們落車後即進入電台，全程不發一言，有向守候傳媒揮手。節目開始時，COLLAR就意外發表感受，隊長沈貞巧（Gao）說︰「好衷心咁多謝大家關心我們，收到好多不同界別的人鼓勵，同埋收到你們的愛。我們OK的，希望大家都平安，希望好的事會發生。我們會帶住大家的力量去努力，繼續做好，散發正能量。多謝大家咁關心So Ching，希望大家可以繼續相信及支持我們。」昨日生日的蘇雅琳（Ivy）稱從不相信生日許願，但今年要許兩個願望，包括大家都身體健康及將平安送給So Ching、傷者及所有表演者。

MIRROR辭演東京音樂節

MIRROR原定本月20日在東京舉行的大型音樂節《SUMMER SONIC 2022》演出，有指已辭演。至於他們9月參與商台舉辦的拉闊音樂會、生力軍音樂會及籃球賽，會否如期舉行亦受關注，商台回覆傳媒稱未有任何更新。