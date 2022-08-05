郭偉亮撐Anson Lo不知意外發生 劉浩龍澳門演唱會延期11月舉行

【明報專訊】郭偉亮（Eric Kwok）、劉浩龍（師兄）前晚錄影李思捷主持無綫節目《思家大戰》。Eric最近忙拍攝《聲夢傳奇2》，形容忙到「無咗條命」，幸同組導師相處融洽，「我對林奕匡和泳兒另眼相看，他們教人真的有料到。班學員就很多問題，年紀最細只有13歲，要返學又要應付考試，不過他們有天賦，技巧上不用太擔心，主要照顧他們的心理」。Eric稱今次當導師愧對家中愛犬，所以日前凌晨兩點收工都載牠兜風，「老婆有投訴，問我幾時有時間陪她，我想這是我們不生小朋友的罪孽，要我去教那麼多小朋友」。

師兄剛回港，原本7月2日在澳門開演唱會，因當地疫情延期至11月，綵排期間接受6次核酸檢測。

談到MIRROR演唱會發生嚴重事故，曾擔任《全民造星》導師的Eric稱沒安慰MIRROR成員，「相信有很多人安慰他們。這件事我都很震驚，希望是最後一次，亦希望傷者快點康復」。提到盧瀚霆（Anson Lo）事發後仍繼續唱歌惹爭議？Eric明白大家情緒會很嬲，搵事情去鬧，但認識Anson Lo絕對不是這樣的人，「戴了耳機根本無可能知發生什麼事，如果知道，任何人都無可能繼續唱下去。我當年在演唱會求婚，老婆戴住耳機都說什麼也聽不到，完全無氣氛，只聽到監製不斷講，快點，還有兩分鐘」。

記者：陳釗