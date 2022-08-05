被封殺「神隱」一年 趙薇孖辮look現身北京機場任影

趙薇今年6月在社交網透露丁父憂，上載父親照片發文悼念，稱對方永遠在她心中，盡顯不捨之情。（網上圖片）

網上流傳趙薇現身北京機場的照片，紮孖辮的她戴帽及口罩，只露出雙眼，表現低調。（網上圖片）

【明報專訊】內地女星趙薇去年8月傳被內地列入「劣迹藝人」名單，演出的影視作品於內地平台下架或除名，她曾獲獎項的資料亦被刪掉。趙薇之後似人間蒸發，外界對她的行蹤有很多傳言，曾有傳身在北京、安徽蕪湖及法國波爾多，又有報道趙薇去年12月曾在港現身。近日網上流傳趙薇本月1日現身北京機場的照片，紮孖辮的她戴帽及口罩，表現低調，但仍被認出，對被拍攝未有閃避。很多網民關心她的去向，有不少粉絲期待偶像復出。

趙薇過去一年行蹤神秘，傳出曾在不同地方出現，去年12月有指她身在香港，有傳媒稱拍到她駕駛掛上中港車牌的白色房車，現身荃灣青山公路一間油站的照片，當時趙薇身旁有一名身穿白色恤衫的年輕男士。

報道指趙薇向油站職員詢問一些關於汽油的問題，油站職員最初想不起她的名字，被記者追問是否趙薇時，職員即肯定車廂中的女子是她。

趙薇「神隱」期間，個人社交網曾長達9個月沒有更新，至今年6月在Instagram透露丁父憂，上載父親照片悼念，並寫道：「生生不息！阿彌陀佛。爸爸永遠在我心裏。如一片落葉，一朵飛花，一絲輕煙！這些人類可想像的描述都無比蒼白！如野草，生生不息，在我有限的認知裏。不會離開我，就像我也不會離開你。至於離開是什麼？根本沒有離開。『空』let's go！你的一切不值一提，而我一無所有。」

粉絲讚年輕如少女

近日趙薇被發現現身北京機場，身旁有一名女士。網上照片見到趙薇紮了孖辮，戴黑色帽及黑色口罩，只露出雙眼，非常低調。一身T恤、長褲便服打扮的她，孭着袋，被發現時不斷低頭撳電話，之後看到有人拍照沒有閃避。

很多粉絲看到趙薇現身好興奮，紛紛留言說太想她，有人讚她的孖辮look年輕如少女，希望偶像可以快些復出。亦有人關心趙薇在機場出現，會去哪裏，猜測是否往外地。

主演劇被易角 袁泉頂替

另外，有指趙薇「被消失」前本已接拍內地新劇《玫瑰之戰》，在她傳出被封殺消息後，劇集改由袁泉任女主角，男主角是黃曉明。經過一年補拍，新劇將於本月8日播出，近日製作單位發布預告片，有網民看後覺得袁泉比趙薇更適合演出該劇。

娛樂組