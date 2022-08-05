72歲陳百祥轉行 擬開老人院

【明報專訊】陳百祥（阿叻）昨日以《全港智叻星》嘉賓主持身分，亮相張秀文和鄭衍峰主持的無綫節目《答得快 好世界》錄影，同場嘉賓包括肥媽（Maria Cordero）、彭健新、連詩雅、鄭融等。阿叻宣布最後一次擔任電視遊戲節目主持，本月20日將在仁愛堂慈善騷獻唱，會是最後在無綫的演出，今後不再參與主持、電視及電影等演藝工作，「我不是27歲，是72歲了，我同阿倫（譚詠麟）同年紀，冇得呃。我1995、1996年主持節目《運財至叻星》平均收視30幾點、最高收視40點，近廿多年沒有遊戲節目打破收視紀錄，曾志偉跟住我回無綫做《獎門人》，這個是我一生中最有滿足感的節目，是個好好的終結。」並透露《運財至叻星》涉版權問題，故今次節目要改名。

留後路 否認息影

阿叻日前自封跳唱歌手，是否想再闖樂壇鬥跳舞天王郭富城？他笑說：「是別人話我叻過郭富城，我覺得連他十分一都冇，我不是靠跳舞、唱歌搵食，係靠個腦搵食。」他透露將轉行嘗試接觸新事物，並說：「練馬師同飲食我都做過，做過不會再做，想創業與馬圈無關。（回大灣區創業？）是全中國、全世界有華人的地方都會做，等我成功先再同大家講。（開老人院？）有可能，因為我未做過，石天都是退休後開老人院。」阿叻否認息影，為自己留後路，「有人搵我，我都會做嘉賓，未來的職業可能會唱歌，說不定返轉頭救樂壇」。

連詩雅趁青春留倩影

連詩雅稱上遊戲節目心情緊張，因不擅長玩遊戲，希望不會拖累隊友。她在社交網分享泳衣照獲網民讚身材好，直認有操練，希望拍照留倩影，「年紀愈來愈大，要更加努力喼弗，這方面對自己好苛刻」。是否準備最佳狀態跟未婚夫陳家樂影婚紗相？她說十畫未有一撇，疫情反覆好難計劃婚事，婚禮未必能在今年舉辦，並透露家樂忙內地工作，可能9月才回港。

記者：鍾一虹