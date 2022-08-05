周奕瑋拉韁平衡3「野馬」 黃紫恩不介意被封「新一代性女」

周奕瑋（右起）對住3個90後女主持倪嘉雯、黃紫恩和葉靖儀，最驚有代溝，幸合作後相處融洽。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】38歲周奕瑋（Jarvis）、黃紫恩（JoJo）、倪嘉雯（Carmen）及葉靖儀（Michelle）主持無綫J2台節目《晚間聽聞》，探討世界各地熱話。3名90後女主持言論出位大膽，周奕瑋形容她們是脫韁野馬，透露J2台創意總監鄭詩君（C君）特別安排他在節目拉韁繩，免得女主持言論過界。

周奕瑋當知道要主持這個節目，最驚有代溝問題，幸合作得相當融洽，與JoJo及Carmen曾於兒童節目合作過。他稱3女主持性格各異，對節目起了化學作用，視JoJo為麥美恩接班人，大讚對方轉數快、冇底線。JoJo說：「我的性格就是冇咩所謂，節目中做番自己，最大挑戰是不能即場爆肚，要如考試般做多點功課。」

對於在節目《冇人性教育》言論大膽被冠以「新一代性女」之名，JoJo毫不介意，「被定為性女形象是好事，有標籤即是有人記得你，我從不會推工作，什麼都願意做，《三日兩夜》都可以，暫時未摸到自己條底線」。

Michelle盼在節目找真愛

Carmen入行後一直主持兒童節目，間中參演劇集，自言性格比較保守，危機意識很強，十分保護自己，故在節目中言論比較正經，「我好鍾意小朋友，很喜歡做兒童節目，其實我最想拍劇，不過接觸過綜藝節目後，也覺得好好玩，但對靈異節目有點驚」。

性格相對文靜及慢熱的Michelle，落選港姐後被招入「J2ers」之列，除了《晚間聽聞》還參與另一節目《CP訓練營》，她自爆：「我單身多年，希望在《CP訓練營》中找真愛，獲安排與養眼又大隻的模特兒一對，每日返工都好開心，不過現階段拍拖不是首要，事業才最重要。」

記者：林祖傑