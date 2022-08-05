7億製作被腰斬 女主角為劇組感驕傲 《蝙蝠女》導演剛新婚：悲傷震驚

【明報專訊】原定今年內會上映的新片《蝙蝠女》（Batgirl），Variety等美媒日前報道，華納電影不會讓《蝙》片在戲院上映，也不會在旗下的串流平台HBO Max上架。該片導演阿迪爾埃爾阿拉伯（Adil El Arbi）和拍檔比拉法拉（Bilall Fallah）發聯合聲明，對消息表示：「悲傷及震驚。」飾演「蝙蝠女」的主角麗絲莉基斯（Leslie Grace）連發多張拍攝期間的幕後花絮照片，留言稱為片中演員及劇組感到驕傲。另外，雖然有消息稱《蝙》片試片反應欠佳，但「死因」與此關係不大，反而是換了行政總裁，公司政策改變才是關鍵。

抽出DC漫畫角色拍成電影的《蝙蝠女》陣容不弱，麗絲莉基斯演出過《狂舞紐約》，還有《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）、《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）、《盜墓迷城》班頓費沙（Brendan Fraser）等實力派演員參演；製作費由原來的7500萬美元，受疫情等各方面影響，升至9000萬美元（約7億港元），如此規模電影已接近完成，突然被指無法上映或在串流平台上架，消息震驚荷李活。

韋史密夫出席導演婚禮

《蝙蝠女》導演阿迪爾埃爾阿拉伯和比拉法拉的前作《重案夢幻再重組》於2020年初上映，全球收超過4.26億美元（約33億港元），成績不錯；他倆有份執導Disney+的《Ms. Marvel》亦贏得好評。其中阿迪爾日前才在摩洛哥舉行婚禮，除了拍檔比拉法拉出席外，《重》片男主角韋史密夫（Will Smith）也有到賀。怎料新婚沒幾天就接到所執導《蝙蝠女》無法見天日的噩耗。兩人前日透過社交媒體發聯合聲明，「我們對這消息感到悲傷和震驚，我們仍然無法置信」。他倆表示身為導演，作品讓觀衆看得到十分重要，並透露電影尚未完成，期盼將來某天影迷有機會欣賞。兩人不忘感謝一衆演員及幕後團隊，又特別提到女主角麗絲莉基斯為該片全情投入。最後兩人稱自小已是「蝙蝠俠」粉絲，雖然時光短暫，但也慶幸能成為「DC漫畫擴展宇宙」的一員。

換管理層 市場策略改變

麗絲莉基斯在社交媒體Instagram發放了拍攝期間的多張花絮照片，並表示，「所有傑出演員與不辭辛勞的劇組人員，為這部電影長達7個月在蘇格蘭付出的愛、努力和用心感到驕傲」；她又多謝所有《蝙蝠女》的粉絲，感激他們的愛與信任。

《蝙蝠女》去年開鏡，今年4月煞科，據報後期製作還未完成；該片遭腰斬的新聞曝光後，有消息指早前曾舉行試片，反應欠佳，所以上映計劃叫停。不過也有美媒報道，《蝙》片確曾試片一次，而且只有簡單的後期及配樂，評分也剛剛及格，而且初版試片的反應通常不是最後定案，並稱2017年上映的《小丑回魂》，同樣在試片時跟《蝙》片評分相若，最後卻在全球大收7億美元。

綜合多家美媒分析，《蝙蝠女》及另一動畫《Scoob! Holiday Haunt?》遭腰斬，源於華納管理層換人，制訂策略與之前南轅北轍。去年在積遜基拉（Jason Kilar）主理下，華納全年電影均戲院與串流平台HBO Max同步，早前履新行政總裁的大衛扎斯拉夫（David Zaslav）看法迥異，不認同積遜基拉投放太多資源在串流平台，尤其看到《壯志凌雲：獨行俠》讓不少觀衆重返戲院，全球大收13億美元；此外，串流平台龍頭Netflix訂戶人數下跌，也讓華納調整旗下電影市場策略。據Variety報道，《蝙蝠女》撤檔所留下的9000萬美元負債，將會透過稅務注銷。

《Joker小丑2》2024年上映

另一方面，不少DC漫畫的粉絲憂慮心愛的作品會遭逢《蝙蝠女》同一命運，今年初在HBO Max上架的劇集《和平使者》，粉絲就透過社交媒體向該劇創作人兼《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）垂詢，後者呼籲粉絲冷靜，並稱《和平使者》第2季十分安全。事實上，華納可能為了安撫影迷，前日特別公布同屬DC漫畫、由金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《Joker小丑》續集，已定上映日期，將於2024年10月4日在美國開畫；同時亦發聲明稱，《蝙蝠女》撤檔反映了管理層的策略轉移，跟女主角和導演的表現無關，並期待將來再與他們合作。