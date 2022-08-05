【開箱】《緊急迫降》 韓國電影帝后衝上雲霄反恐

【明報專訊】韓國解除大部分防疫措施後，戲院火速恢復營業，今年暑假有多齣大片上映，包括《祖宗膠戰外星人》《閑山：龍的出現》等；集合《孩子轉運站》宋康昊、《寒流黑金》李秉憲及《密陽》全度妍等影帝影后級人馬主演的災難片《緊急迫降》，本月3日在當地開畫，首日錄得33.6萬觀眾入場，票房35.7億韓圜（約2100萬港元），成為開畫冠軍，成績較《祖》片上月開畫時15.8萬人次多出一倍，但略遜《閑》片38.6萬人次。

恐怖分子散播生化病毒

昨日在港上映的《緊急迫降》在韓國名為《緊急宣言》，航空用語上指飛機無法正常運行，可向任何國家及地區要求無條件着陸。故事講述警員具仁浩（宋康昊飾）收到飛機恐襲情報，調查期間發現疑犯柳鎮錫（任時完飾）已登機前往夏威夷，具仁浩驚覺妻子亦登上同一航班。柳鎮錫在機艙散播生化病毒，有乘客突然離奇吐血身亡。患有飛機恐懼症的爸爸朴在赫（李炳憲飾）帶女兒同行，他早已察覺柳鎮錫行為古怪，但無法阻止致命病毒在機上散播，就連機長也毒發身亡，剩下副機長崔賢洙（金南佶飾）與空姐金熙珍（金素真飾）拯救乘客。國土交通部長金淑姬（全度妍飾）為首的緊急應變中心成立，各政府部門遇上史無前例的難關，150名乘客被困機艙，燃料隨時耗盡，到底他們能否順利降落，還是要在雲霄上喪命？

《緊急迫降》導演韓在林曾執導《觀相》及《金權黑幕》，其中經典作《觀相》叫好叫座，以913萬入場人次，成為當地最高票房韓國電影第22位。《緊》片去年在康城影展世界首映，韓在林當時表示《緊》片是商業電影，並非為了在康城奪獎。製作費300億韓圜（約1.8億港元）的《緊》片，韓國票房要有500萬入場人次才能收支平衡，故此多次因疫情而延期上映。

角色衆多各有不同故事

單看主角名單，已能拍幾部大製作；宋康昊今年憑《孩子轉運站》拿下康城影帝，全度妍2007年憑《密陽》在康城封后，《緊急迫降》是兩人繼《密陽》後相隔15年再度合作，加上《寒流黑金》李秉憲，《會讀惡心的人們》金南佶及《奔跑愛情》任時完等實力派演員，陣容鼎盛。

片中角色多，各有不同故事；李秉憲扮演慈父，為治療患有濕疹的女兒，帶她移居空氣較佳的地方，強忍飛行恐懼症搭飛機，發生災難時，成為走在最前的勇敢乘客。扮演刑警的宋康昊，得悉機上有恐襲後，為拯救同機妻子，四出奔波找出治療病毒的方法，雖然他在追查病毒來源時，顯得比較笨拙，跑不動又聽不懂英語，但全靠其毅力與決心，最後才扭轉乾坤。飾演國土交通部長的全度妍，展現公務員的使命感，她利用各種政治及行政手段，迫使各部門合作救人，可是最終賠上政治生涯。其實全度妍戲分不多，差不多過了中段才出場。至於飾演恐怖分子的任時完，抹去《未生》及《逆權大狀》的美少年形象，化身瘋狂的生化病毒研究員，表現令人刮目相看。

電影前半部講述生化病毒在飛機上傳播，後半部則集中描述對不明病毒時的恐懼。乘客得悉機艙有生化病毒，開始出現人性醜惡，有自私者為求自保要求隔離疑似患者，當自己出現病徵時，反被嫌棄而自招惡果。李秉憲的女兒手上長滿濕疹，慘被當成患者，跟賣座韓片《屍殺列車》所描述的人性醜惡幾乎一致。另外，透過新聞得悉恐襲事件的巿民，深怕飛機降落後，病毒會散播，抗議飛機降落，也讓人想起兩年前「鑽石公主號」乘客不准落地的事故。其實《緊急迫降》在新冠疫情爆發前開拍，卻意外地與現實脗合。

按777型號飛機搭建實景

片中飛機遇上氣流、失控急降、乘客與物件在機艙內東歪西倒的視覺效果非常真實。據悉攝製隊向美國波音公司訂製了一架真正的777型號飛機，美術組再按照韓國情况修改。機艙共花60日搭建，是韓國電影史上罕有的機艙實景。飾演副機長的金南佶還接受了飛行訓練，從飛機起飛到降落，要按什麼按鈕，以及操作順序，全部經過訓練。另外，劇組利用機器將機艙像過山車般360度旋轉，拍出乘客的表情。導演韓在林為求生動畫面，全片用手提式攝錄機，拍出飛行中的搖擺感。

上映日期：8月4日