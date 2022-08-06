Hip Hop音樂頒獎禮65噸石壓台 Tyson Yoshi九展騷開鑼 棄舞台機關

演唱會仍有懸掛大型吊燈及喇叭，但不能擺動及旋轉，舞台亦未有機關及升降台。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重意外後，政府部門展開調查，並對康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括舞台暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或承載人員的機械裝置。新措施對之後舉行的演唱會有一定影響，創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會昨晚於九展Star Hall開鑼，他日前曾表示團隊壓力好大；現場所見，場內有懸掛高空的吊燈及喇叭，但沒有舞台機關及升降台，他靠雙腳步行上落台。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Tyson Yoshi今次演唱會是MIRROR紅館意外後受注目的演出，他曾表示已設計無機關的「Plan B」舞台。至日前他在社交網表示，開騷前兩日才知是否通過，整個團隊壓力好大，幸大會表示雖面對好多難關，但已經解決。昨晚場內天花仍有大型吊燈及喇叭，主要舞台有一個小斜台，樂隊設於兩邊小高台上。觀眾席中央亦有個小型定位舞台，大小舞台均不設升降台，也沒有任何機關裝置，Tyson Yoshi靠雙腳上落舞台。他的女友Christy坐在台下捧場，問她是否擔心？會否看足4場？她說：「我不做訪問。」

脫恤衫曬臂 觀眾大叫「除衫」

Tyson Yoshi演唱會首場於晚上8時45分開騷，他穿白色背心加格仔恤衫，配以牛仔褲一身型男打扮上台，隨即叫台下觀眾站起來，一口氣唱出歌曲《That Guy》、《i don't smoke & i don't drink》、《Fly》，其間雖脫下格仔恤衫大騷「麒麟臂」，但台下觀眾仍不收貨，大叫「除衫」。

下午3時核對門票 入場暢順

Tyson Yoshi今次演唱會實施實名制售票，大會安排妥善，下午3時已開始開放鄰近會場另一場地核對門票，該位置亦設有售紀念品及巨型雕塑打卡位，入場流程有秩序且暢順。其父母、家人及圈中前輩張敬軒、古巨基、丁子高均送上花牌祝賀，有粉絲在場外安排大型氣球應援擺設，供其他粉絲排隊打卡。

今晚於會展舉行的香港Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》，前日開騷前被要求台底重量須要有40噸以上，才合乎現在完善的舞台安全新標準，製作單位通宵處理，盡量配合。

阿拔：花10萬搬石費換平安

昨日Kingdom C老闆阿拔在社交網上載場內有貨車吊臂搬運石碼的視頻，寫道：「65噸嘅加固舞台，應該都係室內演出紀錄啦！」他透露花了10萬元搬石費換一個平安安心，都是真心應該去做的。大會發言人回覆《明報》表示：「有關舞台裝置，大會已經刪減了全部舞台機關和高台部分，但從未如此面對高規格的要求，製作團隊盡最大努力配合中，務求令頒獎禮可既安全及保留原有舞台設計如期進行。最終是加到65噸石壓台，結構工程師簽名證明合資格，並回覆應該10號風球都無問題，不過我們的頒獎禮是在室內舉行，燈架有3條，平排懸掛，與一般學校禮堂燈架概念一樣。」