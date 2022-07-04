ViuTV跳舞節目無限期押後 《造星V》海選煞停 MIRROR為辭演東京音樂節致歉

【明報專訊】人氣男團MIRROR原定在紅館舉行12場演唱會，由於第4場演出發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕跌下，壓傷舞蹈員李啟言（阿Mo）與張梓峯。事件牽連甚廣，MIRROR 12子的工作叫停，原本8月20日衝出香港登上日本舞台，演出東京《Summer Sonic》音樂節，昨日大會宣布MIRROR因無法預測的情况辭演。近日有傳MIRROR休團兩個月，給成員調整情緒，連串工作取消，跟他們合作的機構同受影響。ViuTV節目《全民造星V》將展開海選也急急煞停，隊長楊樂文（Lokman）與副隊長江生（AK）已取消9月到加拿大揀蟀行程。跳舞節目《Flat Out》已被抽起，無限期押後。

娛樂組

MIRROR辭演東京《Summer Sonic》音樂節，為此向樂迷致歉：「遺憾的是，MIRROR將無法參加今年的Summer Sonic。我們向大家致以誠摯的歉意，並希望有機會再次參與。」為見證MIRROR登上日本舞台，有鏡粉參與旅行社推出的2萬元東京音樂節8天之旅，可惜今次無緣看到他們在日本演出。

傳休團兩月 商台：未有任何更新

是次舞台意外令MIRROR成員情緒受影響，有傳八九月會休息，有合作單位與客戶接獲ViuTV暗示有關安排。一向MIRROR成員曝光極高，這陣子要停下來，8月10日電影《阿媽有咗第二個》首映，問製作方英皇電影是否獲通告姜濤與柳應廷缺席？發言人回應：「未有通知。」商台3個大型活動，包括9月3日《903 AllStar籃球賽》、9月6日《拉闊音樂會神の拉闊鄭欣宜×盧瀚霆》、9月9日《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》皆有MIRROR成員參加，昨日向商台求證MIRROR會否參加？回覆說：「有關查詢本台3個活動，暫時未有任何更新。」

Lokman AK暫不赴溫哥華揀蟀

暫時各單位未有確實答案，不過原定10月開始拍攝的《造星V》已決定暫停籌備。原定下星期舉行的海選，現在延至年尾或明年1月舉行，節目原定12月播出上半部的15集，下半部則在明年5月播，但現在決定改為明年5月一次過播放全輯30集。海外參賽者的部分會保留，參賽者將透過視像及親自來港比賽，但MIRROR的Lokman與AK暫定不會到溫哥華揀選參賽者，詳情將於下周四（11日）公布。ViuTV在節目編排也有調動，繼呂爵安（Edan）主持的綜藝節目《膠戰SSP》延期播出，跳舞節目《Flat Out》已被抽起，無限期押後。

花姐開腔︰看到自己的脆弱

演唱會意外發生了一個多星期，MIRROR經理人花姐（黃慧君）於意外當晚上台宣布腰斬演唱會，同時鞠躬向觀眾致歉，事後兩度到西九龍總區總部協助調查及錄口供。昨日花姐在社交平台上載12子在紅館綵排的背影，借MIRROR歌曲《One and All》的歌詞說感受。她說︰「這幾天，看到自己的脆弱，感謝家人陪伴，感謝公司上上下下為我們奔波，感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo，峯和他們的家人，舞蹈員們可早日渡過這難關。MIRROR和我一定會撐住。沿途高低伴我走過，同考驗與消磨，假使我，難受過，你看透我竟比我多。如不安，伴你經過，便能硬朗。We are one and all。從不只我一個。」

梁思浩開咪炮轟花姐難辭其咎

日前梁思浩在網台節目炮轟花姐難辭其咎，指她身為經理人在綵排看到危險，沒有先考慮保護藝人。梁思浩說：「你錢就袋落袋，責任唔使你孭呀？呢個世界無咁唔使找錢嘅午餐㗎！」