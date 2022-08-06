獲「雙古」加持闖樂壇 陳宗澤：細細個已有紅館夢

【明報專訊】陳宗澤（CY，前名陳澤言）在《全民造星III》總決賽上，被ViuTV高層金廣誠指聲線似陳奕迅，他回敬一句：「我把聲係咁。」成為佳話。他這把聲終於找到「歸宿」，早前簽約「One Cool ChillGOOD」，成為古天樂與古巨基太太Lorraine「雙古」旗下首名歌手，正式出道闖樂壇。

操肌學唱歌望內外提升

CY向來有「神經刀」稱號，獲公司請來黃偉文、王雙駿及吳林峰聯手度身打造同名出道歌《神經刀》。CY形容像發夢一樣，雖然有壓力，但向來喜歡將壓力轉化成動力。除了得到如此強勁音樂班底相助，CY背後更有「雙古」做後盾，不過他認為最緊要先做好本分，從中再努力進步，「現在已開始做gym，盡量操弗身形，務求以更加弗的狀態去迎接未來的工作，如突然需要除衫，都能令人有眼前一亮；同時亦學唱歌和保養把聲，希望內外提升」。

問到有否八卦自己哪方面吸引到兩名老闆簽他？CY笑言不敢問，自覺優點是喜歡唱歌，希望將來有機會跟他們在電影和音樂上合作，「如果可以合作，我直頭要燒香還神，上世應該做了很多好事。而且很想跟陳奕迅合作，他一直是我偶像，被說聲線似他當然開心」。

相比同屆冠軍Ben（趙祥誠）、季軍ANSONBEAN（陳毅燊），CY起步看似較慢。他認為對他來說，現在才是最好的時機。可有信心贏得所有新人獎？CY覺得獎項只是Bonus，最重要是作品，希望嘗試多些不同風格的音樂，成為一個多元化歌手。他還透露有個遠大目標，希望未來幾年能達成登上紅館開演唱會的夢想，「其實我細細個已有這個夢想，直至參加完《造星III》，重燃我心中團火」。

以最真實面對樂迷

參選《造星III》至今兩年，CY自覺善良的個性無改變，改變最大是多了跟別人分享心事，但人與人之間的交流和溝通技巧仍需努力，因有時說話較直率，很易令人誤會，事實並非如此。至於公司可有下令不准談戀愛？CY表示這個年代不會這樣，又稱與緋聞女友關嘉敏只是朋友關係，並非情侶。CY表示之前以「陳澤言」參賽是藝名，知道往後將要面對更多樂迷和觀眾，於是向公司提出用回真名，希望以最真實的自己面對大家，加上原名陳宗澤是家人起的，寓意光宗耀祖，所以想尊重家人。

記者：陳釗