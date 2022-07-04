華納電影制定DC十年發展藍圖 《閃電俠》有得留低 Lady Gaga落實演《Joker小丑2》

Lady Gaga（下圖右）公開她跟華堅馮力士（下圖左）的剪影片段，藉此宣布二人合演《Joker小丑2》的重磅消息。

【明報專訊】華納電影公司前日公布今年第二季度業績，新任行政總裁大衛扎斯拉夫（David Zaslav）親自解釋腰斬DC超級英雄片《蝙蝠女》原因外，同時宣布為「DC電影宇宙」制定十年發展藍圖，未來將以超人、蝙蝠俠、神奇女俠等為戰略核心角色，至於官司纏身的艾薩米勒（Ezra Miller）主演《閃電俠》，明年將會如期上映。另外，百變天后Lady Gaga同日透過社交媒體證實演出《Joker小丑》續集，跟金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）鬥唱鬥跳鬥演技。

製作費高達9000萬美元（約7億港元）的《蝙蝠女》（Batgirl）原定今年內在戲院或串流平台HBO Max推出，華納電影行政總裁大衛扎斯拉夫早前突然宣布抽起不播，事件震驚業界及影迷。前日他在業績公布會上解釋，「DC超級英雄在世界各地都受歡迎，我們必須注重品質」，間接承認麗絲莉基斯（Leslie Grace）主演《蝙蝠女》質素未能達標的傳聞。

向競爭對手Marvel學習

為了重點培育「DC電影宇宙」這個品牌，大衛宣布重組計劃，制定十年發展藍圖，建立一個長遠而強大的持續業務增長方案，情况跟DC主要競爭對手、Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）跟母公司迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）等合作模式類似，並已邀請迪士尼電影公司前主席Alan Horn擔任顧問，「我們不會推出一些尚未達標的作品，必須把DC電影做得更好」。

早前艾薩米勒屢爆傷人醜聞，有傳華納電影考慮放棄《閃電俠》（The Flash），大衛前日向粉絲派定心丸：「我已看過《黑亞當》（Black Adam）、《沙贊！神力集結2》（Shazam: Fury of the Gods）和《閃電俠》的製成品，水準令人興奮，我們有信心把它處理得更好。」雖然《閃電俠》如期上映，但續集會否易角？暫時仍是未知數。

《Joker小丑2》變歌舞片

大衛強調電影該在戲院放映，若把成本高昂的新片直接放到串流平台上架「是毫無經濟效益的做法」，明顯跟另一競爭對手Netflix背道而馳。說到叫好叫座的DC電影，不得不提《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導、華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演《小丑Joker》，2019年上映全球票房收逾超過10億美元，更為男主角帶來首個奧斯卡影帝殊榮。

百變天后Lady Gaga前日透過社交媒體上載短片，她跟華堅的剪影聞歌起舞，藉此宣布她落實演出《Joker小丑》續集（Joker: Folie à deux）並將飾演「小丑女」Harley Quinn一角。大衛亦證實新片將改以歌舞片形式出現，至於水準能否超越上集，2024年10月4日開畫自有分曉，而當日正好是首集上映5周年，令人期待。