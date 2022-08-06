【開箱】《律戰江湖》 李鍾碩三流律師變天才罪犯

【明報專訊】韓劇《當你沉睡時》李鍾碩曾與《彈珠人生》李敏鎬、《某一天》金秀賢及《我們的藍調時光》金宇彬合稱韓劇「四大天王」，風頭一時無兩。其後有人入伍、亦有人患癌而輪流暫別幕前，直至李敏鎬、金秀賢與金宇彬先後復出拍劇，姍姍來遲的李鍾碩最近才跟少女時代成員潤娥合演MBC電視台新劇《律戰江湖》，前者扮演三流律師，含冤入獄後變成惡名昭彰的天才罪犯，他能否憑新劇重登天王之位，實在令人好奇。

「大嘴巴」假扮「大老鼠」

影視串流平台Disney+緊貼MBC電視台播出《律戰江湖》，講述三流律師朴昌浩（李鍾碩飾）與任職護士的高薇瑚（潤娥飾）識於微時，婚後過着平凡的夫妻生活。昌浩因出身貧窮，無背景無人脈，生意欠佳之餘，官司經常敗訴，卻愛自吹自擂，因此被同行譏為「大嘴巴」。他因遇人不淑，欠下大額債務，因而惹怒妻子。某日，昌浩接到九川巿巿長崔道河（金柱憲飾）委託，擔任一宗兇殺案的辯護律師。昌浩為錢勉強答應，隨即遭人落藥，發生交通意外，醒後被指涉毒而押送到拘留所。

羈留期間，昌浩人生出現翻天覆地改變，他被指是惡名昭彰的天才詐騙犯「大老鼠」，為了保命和守護家人，決定利用這個假身分，以惡制惡，稱霸監獄，再與薇瑚裏應外合，揭發案件背後的陰謀與真相。

新劇幕後班底強勁，由《德魯納酒店》吳忠煥執導，他跟李鍾碩曾合作《當你沉睡時》，導演表示昌浩角色很難演，認定只有李鍾碩能勝任。編劇河藍雖是新人，但有《奇皇后》得獎編劇張英哲及妻子鄭景順一同編審。上月29日首播至今，兩集平均收視率為6.2%，暫時跟上檔的《醫法刑事》成績相若。

含冤入獄被迫黑化

首兩集節奏明快，最大看點是昌浩在獄中黑化的過程，以及真正「大老鼠」的身分。昌浩被囚禁於九川監獄，內裏全是城中窮兇極惡之徒，包括心理變態的連環殺人犯，以及心狠手辣的江湖大佬，還有勾結權貴的獄長朴允申（鄭載成飾），利用權力操控囚犯，被稱獄中「皇帝」。跟李鍾碩同囚的傑利（郭東延飾）因詐騙入獄，一向視「大老鼠」為偶像，甘願成為李鍾碩的跟班。

另一方面，富商孔之勳（楊慶元飾）野心巨大，領導上流社會組織「NR論壇」，表面上是藝術及慈善團體，其實是腐敗組織，卻遭「大老鼠」騙走巨額財富，誓要用盡一切辦法找回失去的金錢。

李鍾碩與潤娥首度合作，扮演年輕夫婦，不單有新鮮感，角色設定也有趣。昌浩雖有律師之才智，卻因無權無勢，只能接下無勝算、低收費的案件，但他渴望出人頭地，因自卑而自大，經常在行家面前認叻，因此被嘲「大嘴巴」，諷刺他只懂「吹牛」。

此外，昌浩曾自嘲面相差，欠缺運氣卻長命，如他被落藥後撞車仍大難不死，拘留期間遭囚犯欺凌，被吊高毒打至斷氣也被救回，可見他有多命硬。

潤娥棄偶包擴戲路

李鍾碩以往擅演愛情劇如《羅曼史是別冊附錄》、《W：兩個世界》及《愛上Pinocchio》等，退伍後首次拍劇《律戰江湖》，一改暖男戲路，變成慘遭誣陷及欺凌，繼而激發內心狠毒的黑化角色，演技要求更高。

潤娥一向被指是少女時代中最有演戲細胞的成員，但礙於偶像包袱，角色受到局限。近年主演《權慾叛戰》、《王在相愛》及《沉默警報》，今次扮演護士，卻非白衣天使，面對不公平時會破口大鬧，丈夫被屈入獄，她即深入虎穴，誓要還他清白，展現機智與剛強一面，成功擺脫花瓶形象。