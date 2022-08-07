忍痛放棄飛天舞台 爆完粗變感性 Tyson Yoshi赤膊騷肌 歌迷拋Bra贈興

【明報專訊】28歲創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會前晚在九展Star Hall開鑼，因MIRROR紅館演唱會事故，場地實施限制措施，他配合刪除舞台裝置及飛天環節。

現場播出他籌備演唱會過程的片段，片中見他得知因場地實施限制措施要取消飛天舞台，即忍不住爆粗說：「係咪一個人撞車，全香港嘅人都唔畀揸車！」他透露原定設計觀眾席中央的小型舞台可以飛來飛去，錢已付了，最終只能取消放在一旁。他稱這個騷幾攞命，一度擔心未能如期開騷，可能會蝕到破產，幸獲一眾贊助商力撐。

感謝「大佬」張敬軒

Tyson Yoshi特別鳴謝前輩張敬軒關心及支持，稱每場都要多謝對方，他說：「呢個人真係黐線，不但來看我正式綵排，還教我怎樣唱才不會傷到把聲，關心我這個騷的大小事，我覺得張敬軒真的不用這樣對我，他真的是一個好好好好的人，呢個大佬無跟錯！」

向女友備案 「唔關我事」

首次舉行大型個唱，Tyson Yoshi盡顯真性情，全晚粗口放題及做粗口手勢，更一度赤裸上身大騷肌肉，其間竟有歌迷將黑色Bra拋上台，他驚訝地一手拎住，無奈反問：「斷估唔係叫我戴啩？」更立即向台下女友Christy備案：「唔關我事！」他亦不忘跟女友放閃，尾聲獻唱歌曲《Christy》，特地行到台邊摸摸女友的頭，大曬恩愛。表演嘉賓湯令山（Gareth.T）與Tyson Yoshi合唱，之後湯令山獨唱時笑言流汗不夠多，在台上做打拳動作及掌上壓。

Tyson Yoshi獻唱歌曲《if i die tonight》時，回想收到兒童醫院的醫生信息，指有名小妹妹是他粉絲，最後願望是想見他；Tyson Yoshi往探望，其家人答謝他說小妹妹近月沒試過那麼精神，他說：「見到小妹妹好盡力活下去，但見到另一班好健康的人在網上不停留言，當時屋企地址被爆出來，女友又被人講，我覺得好攰，所以曾想過30歲不做（歌手），但見完個小妹妹我hang了機，覺得兩件事好撞，聽回這首兩年前的作品，我喊了成晚，沒想過這首歌的歌詞會咁中自己。」唱畢眼濕濕。

粉絲支持感動落淚

Tyson Yoshi又提到2019年首次自資開騷，在油塘的場地只容納800人，以為這是人生的巔峰，他說：「如不是大家支持我，所有事都不會發生，當時我是肥仔，相信大家不是鍾意我的肉體，所以特別寫了首歌，多謝大家令我的音樂世界不再局限於睡房部電腦及網上平台。」他感謝粉絲一直支持，獻唱歌曲《I'm not lonely anymore》，更流下男兒淚，唱畢即自嘲想嘗試感性，但以乎不襯自己。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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