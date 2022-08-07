林敏驄揀黃嘉雯做「小三」 讚對答反應快

【明報專訊】林敏驄、江美儀、鮑起靜（鮑姐）、黃嘉雯、丁子朗及郭柏妍昨日出席無綫新劇《下流上車族》拜神儀式。林敏驄多謝鮑姐拍劇經常「萬歲」，請台前幕後飲飲食食，花盡酬勞變相做義工。江美儀則爆劇中飾演她丈夫的林敏驄主動要求加插「小三」角色，更儲存「小三」黃嘉雯的比堅尼劇照做手機桌面。

江美儀笑稱感到委屈，投訴拍檔林敏驄的社交網從沒分享她和鮑姐的劇照。有次檢查對方手機，發現私藏黃嘉雯的比堅尼泳裝劇照。林敏驄笑說：「因為想找一個港姐冠軍人馬做『小三』，監製讓我從相簿任揀，我就揀了黃嘉雯。我都有放美儀的相片上社交網，她看不到之嘛！」說罷即展示手機證清白。林敏驄大讚黃嘉雯表演好，拍劇時對答反應快。黃嘉雯獲欽點感到受寵若驚，著穿比堅尼是劇組安排，也知前輩林敏驄會爆肚未必跟劇本。問林敏驄是否幫無綫救收視？他覺得不需要，部劇本身有笑位亦有感人溫情，值得收看。

丁子朗奪郭柏妍熒幕初吻

劇中郭柏妍飾演林敏驄女兒，與丁子朗是情侶，為演好滑板高手角色 ，經常練習致周身傷，更忍痛帶傷拍攝，獲丁子朗大讚是最勤力新人。丁子朗劇透兩人有咀戲，「我奪去郭柏妍的熒幕初吻，之前拍另一套劇，又奪關嘉敏熒幕初吻，不過都不及劉佩玥奪小鮮肉初吻多」。被封為初吻殺手的他預告，親熱戲僅小兒科，笑言羨慕林敏驄劇中好艷福。

記者：林蘊兒