《乘風破浪3》Twins順利入團 阿Sa約定阿嬌「60歲一起打側手翻」

【明報專訊】內地綜藝節目《乘風破浪3》前晚播出最後一集成團夜，成功入團的10人跟日前外泄的名單相同，「甜心教主」王心凌大熱奪冠，蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）順利入團，但吳謹言排名11位，未能入團，令很多網民失望。阿Sa與阿嬌發表感言，稱組成Twins已21年，阿Sa說她們是一輩子的隊友，到60歲還要一起打側手翻，乘風波浪到白頭；阿嬌說她們大部分人生都給了對方，不感孤獨。

經過多月拍攝，《乘風破浪3》前晚迎來成團夜，10個席位中，王心凌排第一以C位出道，其他9名分別是韓星鄭秀妍（Jessica）、于文文、譚維維、阿嬌、阿Sa、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸及張天愛。憑《延禧攻略》走紅的吳謹言排名第11位，無緣入團，很多網民感到可惜。

「一直乘風破浪到白頭」

姐姐們以晚裝亮相，節目組準備「CP」對話環節，其中Twins的阿Sa及阿嬌出場，談到對拍檔的感受，阿Sa說：「我的阿嬌，21年來，我們終於第一次成為了限定的對手。但是，無論誰贏，都是Twins贏，我們是一輩子的隊友，我們到60歲，還要一起打側手翻。」阿嬌亦表示：「我們把大部分的人生，都給了對方，有你在，《孤獨頌歌》也不孤獨。波瀾起伏的人生，你，就是那個不變的定數。7年，7年，又7年，下一個時光循環開始了。」阿Sa承諾說：「在路上，我們會一直乘風破浪直到白頭，不止現在，不限未來，感謝那些，我們很珍貴的時光。」台下很多觀眾都被她們感動落淚。

「節目結束 望友誼地久天長」

阿Sa得悉入團後發表感言，稱自己已入行22年，曾以為人愈來愈年長，會比較沒那麼容易認識到一些真心的新朋友，但參加這節目，讓她認識很多好朋友，節目雖然結束，但她們的友誼不會結束，希望友誼地久天長。阿嬌談到當初是因為阿Sa來參加節目，還有另一個原因，是來减肥和調整心態，現在看到自己的改變，開心在一個很有愛的團。她哽咽說：「我就是一個很習慣依賴的人，我要跟我團的姐姐們說，我賴着你們了，這個夏天，有阿Sa有你們，值了！」

娛樂組