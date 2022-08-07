伍富橋自爆婚後幸福肥 「有仔趁嫩生 目標兩個」

【明報專訊】伍富橋與張頴康前晚錄影李思捷主持的無綫節目《思家大戰》。今年5月結婚的伍富橋，留意疫情尚未穩定，未定補擺喜酒日期。成為人夫後，伍富橋身形愈來愈健碩。他解釋一半原因是婚後幸福肥，另一原因是早前不停操肌備戰6月舉行的健美比賽，但後來退賽，仍不停操練。他大曬新婚幸福，「我本身茹素，太太廚藝太了得，知我操肌，經常煮美食給我補充肌肉所需的蛋白質，很多謝她」。有指伍太可能擔心他太靚仔會吸引異性，才刻意谷肥他？伍富橋稱不覺自己靚仔，太太有跟他一起健身反而變瘦。他喜歡小朋友，對造人大計沒有壓力，會隨緣，目標生兩個，亦贊成有仔趁嫩生。他每星期在健身中心教操肌，亦已錄好新歌稍後推出，如有監製找他拍劇也會嘗試。

張頴康原本聯同王灝兒（JW）、陳瀅及朱敏瀚等組成《痞子殿下》隊參賽，但隊友各有各忙，未有時間參加綵排，只好孤零零一人試玩。他自爆被隊友搞到好混亂，「前一晚JW叫我穿白衫，陳瀅又叫穿黑衫，最慘我本身少穿牛仔褲，要找服裝人員幫手借，事情困擾我18小時」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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