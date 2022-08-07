安妮希芝疑醉駕 撞車燒傷危殆 閉路電視證高速撞民居起火 車頭焦黑變形

【明報專訊】《六日狂奔七日情》53歲美國女星安妮希芝（Anne Heche）前日發生車禍，座駕失控撞向洛杉磯民居，導致建築物起火，車頭亦嚴重損毀，安妮身上多處燒傷，送院時情况危殆。據娛樂網站TMZ報道，有狗仔隊在意外發生前拍到安妮座位下有一個伏特加酒瓶，懷疑她醉駕惹禍。霍士新聞記者Stu Mandel在現場報道：「如果肇事司機在這場車禍中生還，便可稱為奇蹟了。」

據英國《每日郵報》昨日報道，前日上午11時左右，在洛杉磯西部一個高級住宅區發生嚴重車禍，安妮希芝駕駛一輛藍色小型汽車高速撞向民居，當時她仍清醒，嘗試倒車但失控，再撞向另一單位，令建築物及汽車同時焚燒，附近居民驚聞巨響，紛紛上前協助，當地警方及消防隊接報趕赴現場，先把安妮救出並送院治理，再動員59名消防員灌救，花上65分鐘才能撲息火災。

手腳背部多處燒傷

從事發現場的住戶閉路電視片段可見，安妮座駕以時速約90公里急速駛過，一旦發生意外，衝力之大可想而知。有線電視新聞網（CNN）證實安妮是肇事司機，亦是車上唯一傷者；洛杉磯消防部門發言人亦表示，安妮撞車導致身上多處受傷。霍士新聞記者從直升機拍攝的畫面，清楚可見安妮背部、手腳均已燒傷，需以白布包裹，然後送院搶救。

事後警方租用起重機把安妮座駕拖離現場，只見車頭撞至扭曲變形，全車亦被燒黑。據娛樂網站TMZ引述狗仔隊在車禍發生前拍攝的照片可見，在安妮座位下，發現一個紅色蓋的伏特加酒瓶，懷疑她因醉駕導致車禍。不過，由於安妮傷勢嚴重，暫時未能接受酒精測試，意外真正成因，仍待警方調查。

曾跟同志名嘴拍拖

安妮入行超過30年，較為人熟悉的影視作品包括《舊年暑假搞乜鬼》、《六日狂奔七日情》及重拍版本《觸目驚心》，並憑美劇《Another World》贏得日間艾美獎最佳女新星獎。安妮的感情生活亦多彩多姿，1997年跟同志名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）拍拖前，曾跟《妙趣沙展》男星史提夫馬田（Steve Martin）及監製Neal H. Moritz等傳緋聞。2000年跟愛倫分手後，翌年即偕攝影師Coleman 'Coley' Laffoon結婚並育有一子Homer Heche；離婚後搭上美劇《Men In Trees》拍檔占士塔珀（James Tupper），誕下次子Atlas Heche後又離異。

車禍發生後，曾跟安妮合演HBO劇集《大器晚成》的前男友湯瑪士真（Thomas Jane）留言慰問：「雖然我們已經分手，但收到她撞車的消息，仍令我和所有喜歡她的人感到難過。聽說她的傷勢已趨穩定，希望她盡快痊癒。」至於圈中好友包括《天魔特攻》女星莎瑪白麗雅（Selma Blair），以及大批影迷都透過社交媒體留言送上祝福。