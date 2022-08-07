【開箱】《獵鑽緝兇》 池晟一人分飾雙胞胎 揭殺父之謎

池晟一人分飾兩角，一個冷靜一個熱血，他演來性格分明，為新劇掙回不少分數。

【明報專訊】韓劇製作公司Studio Dragon日前公布季度業績，今年第2季營業額達1575億韓圜（約9.4億港元），比去年同期上升48.5%，利潤更增加95.7%，錄得270億韓圜（約1.63億港元）。該公司今年上半年推出《我們的藍調時光》、《流星》、《夏娃的醜聞》、《盡情吃 用力愛》及《殺人者的購物目錄》等13部作品，除了《我》劇有接近15%高收視外，其餘劇集強差人意，《流星》平均收視更只有1.4%，估計賺錢原因跟韓劇備受海外觀眾追捧有關。Studio Dragon新劇《獵鑽緝兇》請來《惡魔法官》池晟主演，剛於7月27日在韓國有線台tvN首播，影視串流平台Disney+同步上架，首4集的最高收視為3.5%，有望扳回《流星》劣勢。

殺父兇手竟屬無辜

《獵鑽緝兇》由《逆轉時機》朴勝宇執導，新人編劇崔泰江創作，池晟伙拍《愛的迫降》徐智慧、《Law School》李秀敬、《魷魚遊戲》許城泰及《衣袖紅鑲邊》吳代煥等演出。全劇共分16集，逢周三、四播出。故事講述雙胞胎宇信及秀賢（池晟一人分飾兩角）在和睦家庭長大，其後父親被殺，警方捉拿犯人李昌雨（趙成夏飾），判處終身監禁。22年後，母親遺言竟透露「殺害你們父親的犯人是無辜的」，兄弟大為震驚。

事隔數天，宇信收到匿名信件，亦指李昌雨並非真兇。為了申請案件重審，宇信必須尋找新證據，開始追查當年尋遍不獲的兇器，他認定海松集團權會長（李璟榮飾）珍藏品之一、價值連城的鑽石箭「Adamas」有可疑，於是以推理小說作家身分，借執筆權會長自傳之名，入住對方大宅，希望偷走「Adamas」化驗。

另一方面，任職檢察官的秀賢收到記者金瑞熙（李秀敬飾）寄來資料，指出當年父親被殺，唯一目擊證人作假證供，於是翻查資料，並跟證人會面，後者突然自殺身亡，因而揭發金瑞熙就是死者女兒，當年父女一同目擊案件，自此秀賢與瑞熙合作，誓要揭穿真相。

角色繁多各懷鬼胎

《獵鑽緝兇》最大看點是池晟一人分飾宇信與秀賢兩角，事實上，他在舊作《愛上哪個我》更曾分飾七角，今次扮演雙胞胎，應該難不到他。劇集甫開始即安排雙胞胎同場亮相，無論在視覺特技抑或剪接手法都很出色，更可觀的是池晟演活兩兄弟的差異，宇信是穩重理性的作家，秀賢則是熱血檢察官，除了衣著造型不同，就連行為、眼神及表情都有明顯差別，觀眾清楚感受到雙胞胎的分別，反映池晟在設計角色上，花了不少心思。

編劇透過雙胞胎的行動，把劇集分為兩大主線，一邊是宇信入住海松集團權會長大宅，佔據整個山頭，令人聯想起《我的上流世界》劇中豪宅，疑似同一取景地。大宅裝修豪華，且戒備森嚴，主僕階級分明。權會長是大宅主人，管家權執事（黃汀旼飾）擁有一人之下的權力，自稱「山上無老虎，狐狸就成王」。還有行蹤飄忽的權會長媳婦殷惠秀（徐智慧飾）、大宅保安主管崔總管（許城泰飾）等，而且各懷鬼胎，例如權執事積極剷除異己；惠秀因為政治婚姻下嫁海松集團長子，最愛卻是已故的次子；崔總管則是韓國特工，隱藏身分潛入大宅，只為蒐集權會長罪證。

諷刺美國槍械合法

另一主線是海松集團旗下神秘組織Ares，透過監視器、生物辨識等高科技來監控巿民，李組長（吳代煥飾）帶領A隊操控輿論，為總統候選人提升支持度，同時令反對派「被自殺」。組織最終目的是協助海松集團旗下軍事用品業務，推動韓國槍械合法化，使手槍成為國民必需品，頗有諷刺美國掀起槍械法爭議之嫌。

《獵鑽緝兇》劇本及製作均有水準，但絕非完美，扮演管家的黃汀旼氣焰過盛，似是海松集團女主人多於管家，她因行事衝動激怒權會長，反而發脾氣，要權會長安撫。她的角色設定古怪，表情與語氣誇張，無端對宇信擺出敵視態度，實在匪夷所思。另外扮演權會長的李璟榮，演技成熟自然，可是今年曝光太頻密，由《Again My Life》、《為何是吳秀才》到《醫法刑事》都見其身影，每次都扮演位高權重角色，難免令觀眾混淆。