曾合作拍廣告 阿Mo遭遇感心痛 張敬軒：盧瀚霆Edan需更多關懷

【明報專訊】MIRROR發生紅館演唱會嚴重事故後，張敬軒關心12名成員及舞蹈員，被指聘請專家顧問團隊，提供心理輔導和支援。之後有傳張敬軒花80萬港元租20間酒店房給MIRROR及舞蹈員避靜，並接受心理輔導，他澄清後昨日首次出席公開活動，透露有跟MIRROR經理人黃慧君（花姐）及相熟成員聯絡，知道他們努力整理情緒，目前狀態說不上好好，特別是盧瀚霆及呂爵安，情緒及心理需要更多關懷。張敬軒曾與受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）拍廣告，對其遭遇感心痛，希望大家繼續幫手集氣，讓阿Mo知道復健路途不孤單。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）昨日到火炭出席藝術列車啟動禮，談到MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外後，被指低調做好人，出資80萬包20間酒店房給MIRROR和舞蹈員休息，他再次否認說：「這些忙我寧願不用幫。」軒仔表示有慰問相熟的MIRROR成員，並聯絡花姐關心各人，知道MIRROR每日努力整理情緒，但狀態說不上好好，畢竟發生這件事，對他們打擊很大，尤其盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）當刻在舞台，情緒和心理好需要身邊人更多關懷。

籲外界給MIRROR一點時間

軒仔自言曾陪伴患病愛犬留院長達一個月，見盡生離死別，承受過好大精神壓力，所以對MIRROR這件事，他看得比較嚴重。是否擔心成員患創傷後遺症？他說：「我不知他們和舞蹈員有無搵醫生治療，但有提供專業輔導給他們，舞蹈員大部分都幫我做過演唱會。我個身分比較特別，以前工作又認識到精神科醫生和心理醫生，今次安排是由專家主動聯絡我做聯絡人，為他們義務提供支持。」問有否聽聞MIRROR何時復工？軒仔認為這段時間不想打擾他們，不過已出道4年，對他們的心理承受能力、面對困難的意志抱有信心，「希望外界給予他們一點時間，他們現在需要愛護」。

曾受前輩恩惠 現授人以漁

受重傷仍留醫深切治療部的阿Mo，曾與軒仔合作拍廣告，對阿Mo的遭遇，他非常心痛，聞悉昨日已清醒，能簡單與外界溝通，軒仔感開心。他說對方要面對下個康復階段是很大挑戰，呼籲大眾繼續幫手打氣，讓阿Mo知道長期復健路途並不孤單。

Tyson Yoshi的九展演唱會受MIRROR事件影響，表示獲軒仔幫忙解決了問題，認他做大佬。軒仔稱出道以來走過不少彎路，在社會氛圍不太好的情况下，希望幫到新一輩行得順利一點，他謙稱：「我入行20年賺來不少，其實沒有事情是應分的，我都受過好多前輩恩惠，都應該授人以漁，希望有良性循環。」軒仔另一好友林家謙本月19日舉行紅館演唱會，有傳遇阻滯，軒仔說沒接到求助。

很想探究鏡騷意外問題所在

軒仔表示好想探究MIRROR演唱會事故出了什麼問題，「我搞個唱製作出名奄尖，安全技術睇得好緊，業內來來去去都用那些團隊，我偏向覺得機件部分可能是意外，班團隊夾了20年，雖然不可說夾得耐就冇問題，要客觀去睇。香港團隊對比外國團隊來講算謹慎，我們每人都有買保險」。

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