Mo父稱兒子清醒能簡單溝通 張梓峯已出院 暫住別處休養

【明報專訊】男團MIRROR上月28日舉行第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然跌下，擊中舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯，阿Mo目前在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。意外發生後，阿Mo父親李盛林牧師與母親從多倫多回港探望兒子，昨日李盛林牧師的代禱信透露阿Mo已清醒，能簡單與外界溝通。

李父促政府保障表演者安全

李盛林牧師代禱信提到：「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。」李盛林感謝醫護團隊的醫治與照顧，讓兒子在危難中見曙光，又感謝大眾的祝福與有關政府部門在檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。他希望政府成立的「跨部門工作小組」在調查後，能有建設性的提議，以保障將來表演者的安全等。

曾為跨媒體傳媒文化人及學校校監的呂詩慧，日前稱代張梓峯（阿峯）家人向公眾發放信息，透露他轉到中文大學醫院接受治療，昨日她在其facebook表示阿峯已出院，並搬到一處可靜心休養的地方暫住。

MIRROR原本在紅館舉行12場演唱會，前晚（6日）尾場，但演唱會在第4場發生意外而腰斬。阿峯前晚在Instagram貼出與其他舞蹈員的大合照，留言：「6-8-2022原本最後一場。我只係想講，我哋24個齊齊整整一齊再上舞台，因為……大家好，我哋係Rorrmi。」MIRROR成員江𤒹生和陳瑞輝有留言打氣。

娛樂組